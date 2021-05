Demandan por homicidio culposo a directora del Metro

Ciudad de México.- El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentó en la Fiscalía una denuncia contra la directora del organismo, Florencia Serranía, y otros funcionarios por el derrumbe de la estructura de la Línea 12 que dejó 25 muertos.

"La denuncia se va a presentar en los términos por homicidio culposo, actos de corrupción y por lesiones. Esto, en principio, es por todas las víctimas del accidente del pasado 3 de Mayo", explicó Jesús Urban, secretario general de dicho Sindicato, al exterior de la Fiscalía General de Justicia local.

Los otros funcionarios señalados son el subdirector general de Mantenimiento, Nahúm Leal Barroso; la Gerente de Obras y Mantenimiento, Alejandra Flores Saldívar; además del subdirector General de Operación, Alberto García Lucio.

Urban dijo que Florencia Serranía debía ser despedida y no cesada por su "negligencia" respecto a las omisiones en el mantenimiento del Metro.

Además, criticó que en el peritaje de la Línea 12 se acepte la participación de la directora del Metro.

"Es imperdonable que no haya un culpable, que no haya responsables, no es posible que el Gobierno de la Ciudad de México haya hecho un peritaje en el que esté participando la misma directora del Metro. Creo que a todas luces que en el dictamen va a salir culpable un trabajador como siempre o fue un accidente fortuito", comentó.

Al ser cuestionado sobre otros problemas que presenten las líneas del Metro, Urban detalló que se han hecho distintos reportes sobre falta de mantenimiento.

"Tenemos casi todas las líneas del metro. Estructuralmente tenemos a la línea 4, 9, 5 y la B. Incluso otras estaciones de Línea 12", agregó.

Finalmente, sobre el paro de labores con el que amagaron hace unos días, aclaró que por el momento no se realizará para que éste no sea usado como pretexto para no ayudar a las víctimas.