Demandará Javier Coello a Fiscal Gertz por daño moral

CDMX.- Javier Coello Tejo presentará una demanda por daño moral contra el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por las expresiones que hizo contra su persona en las conversaciones telefónicas filtradas la semana pasada.

En dichos audios, el titular de la FGR exige a Emilio Lozoya Thalmann desistirse de un amparo y revocar de la defensa de su hijo, el ex director de Pemex, a Coello Trejo, a quien califica como "pinche bandido" y "abogadete".

"Yo lo único que quiero es que el señor me aclare por qué me llama bandido, si le robé algo, cuándo se lo robé. No le cobré un peso (cuando llevó el caso de Federico Gertz), ni siquiera los peritos los pagó en el caso de su hermano, es mi amigo ¡era mi amigo!", dice el litigante.

"Me lastimó porque no es posible que el señor Alejandro Gertz Manero -yo no hablo del Fiscal General de la Nación, vamos separando- se exprese así de quien en ese momento era su abogado, quien rescató a su hermano, quien desgraciadamente no pudo salvarle la vida porque ya estaba muy deteriorada su salud. Quien lo ayudó, quien lo sirvió, quien divorció a su hija, quien... etcétera, quien se sentaba en la mesa con mi familia, quien convivía conmigo. Sí me molestó, me afectó porque yo nomás una vez doy la mano en la vida y es para toda la vida y yo al doctor Gertz le di mi mano de afecto".

Coello Trejo reveló que hoy en día sigue siendo apoderado legal del Fiscal, quien no le ha revocado el poder que le concedió desde hace más de 7 años para denunciar a Laura Morán Servín por la muerte de su concubino Federico Gertz.

Lo que más le molesta es que mientras él comunicaba a Gertz de los avances del caso de la muerte de su hermano, él a sus espaldas hablaba con improperios de su persona con el padre de Lozoya.

Para muestra, exhibió una carta que le dirigió el 12 de enero de 2021 a Gertz, en la que le pide instrucciones para atender o ignorar un citatorio del caso de Morán y su hija Alejandra Cuevas.

Las conversaciones filtradas del Fiscal con el padre de Lozoya son previas al 5 de junio de 2020, fecha en que Coello fue revocado de la defensa del ex director de Pemex.

"Estamos hablando del 12 de enero de 2021 ¿entonces, en el 2020 soy un bandido? (...) ¿Cómo me va a decir bandido si él comparece ante el juez de la causa y pide que como apoderado me citen? ¡carajo!", expresa.

"Me molestó eso, me molestó la cobardía de Emilio Lozoya Thalmann como vieja chillona, cuando la realidad es que bien sabe que mi relación con el fiscal se había deteriorado. Primero, porque yo era su abogado. Es más, sigo siendo su apoderado, no me ha revocado".

El abogado también hizo pública la carta del 5 de junio de 2020 con la que Lozoya Austin lo revoca como defensor y en ella el ex funcionario le explica que su decisión responde a las presiones que ha sufrido de la autoridad y su persecución contra su madre y su hermana.

"Ante todo lo ocurrido y habiendo visto la injustificada persecución en contra de mi familia, me es imposible creer que en mi caso no se observe el más mínimo respeto por los derechos humanos de mi familia, míos e incluso de mis propios abogados", dice en la misiva el ex director de Pemex.

El litigante asegura que esa carta no la pensaba sacar a la luz pública porque "desnuda" a Emilio Lozoya al admitir las presiones de las autoridades que implícitamente lo llevaron a denunciar hechos que no va a poder probar contra varios políticos y funcionarios.

"Yo le dije 'Emilio, si tienes pruebas hazlo, pero si no tienes'", dice.

Acusa fraude de Lozoya

De acuerdo con Coello, Lozoya le quedó a deber 25 millones de pesos en honorarios y sus servicios incluyeron tener escondida en su casa a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex funcionario aún evadida de la justicia por el delito de lavado de dinero.

El año pasado denunció por fraude a Lozoya, porque supuestamente hizo una maniobra para no pagarle sus servicios, los cuales iban a saldarse con el cobro de un adeudo de 31 millones de pesos en un litigio mercantil.

El ex director de Pemex firmó un convenio de reconocimiento de adeudo y dación de pago en España, para demandar esa suma por la vía civil al empresario Carlos Autrey Díaz Aldrete, fundador de Pharmometrica, por un préstamo que le hizo Lozoya Austin.

Por las condiciones acordadas, los derechos de cobro de ese litigio finalmente pasaron a manos de Coello, pero cuando el defensor ya tenía la expectativa de ganar la demanda contra Autrey, Lozoya le revocó el poder para pleitos y cobranzas otorgado desde el 16 de agosto de 2017, lo que ahora impide que el abogado ejerza el cobro.

El problema para Lozoya es que los 31 millones los prestó a Autrey en efectivo de 2014 a 2016 y el empresario tiene plenamente reconocido el préstamo.

No hay noticia de que el SAT haya estado al tanto de la operación y en la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco hay información de que Lozoya retirara esos recursos del sistema bancario, dudas que en otros casos han detonado investigaciones por lavado de dinero.

¿Él tiene forma de acreditar que hizo retiros bancarios para hacer esos préstamos en efectivo?

-No, no creo, pero bueno, ojalá los tenga porque si no, qué chinga.

¿Lo podrían imputar por lavado de dinero y también al empresario?

-Pues sí.

Señala a Gertz por caso de familia política

Javier Coello Trejo afirma que el gran error de Alejandro Gertz Manero en el asunto penal por la muerte de su hermano Federico, ocurrida en 2015, fue haber encarcelado a Alejandra Cuevas Morán, quien nunca tuvo nada que ver en los hechos.

Apoderado de Gertz y denunciante en este caso, Coello afirma que la responsabilidad de que Cuevas estuviera en la cárcel desde el 16 de octubre de 2020 al 28 de marzo de este año es exclusivamente del titular de la FGR, porque él no la denunció.

"La señora que estuvo en la cárcel no tuvo nada que ver, eso fui y lo declaré", dijo.

-¿Entonces quién tenía que ver? ¿la pareja sentimental?

"La pareja sentimental (Laura Morán Servín), esa sí, y te puedo mostrar las fotografías de cómo lo tenían (a Federico Gertz). ¿Cómo me va a decir bandido si él comparece ante el juez de la causa y pide que como apoderado me citen? ¡carajo!".

-¿Pero también una orden de aprehensión para una señora que tiene más de 90 años no le parece...?

"Yo lo único que hice fue cumplir con lo que él me pidió, de rescatar al hermano y de denunciarlo".

-Pero se denunció también a la señora que fue a dar a la cárcel.

"Yo no. Yo no. No. Te muestro la denuncia, yo denuncié hechos".

-¿No se arrepiente?

"No me arrepiento de haber rescatado al señor porque era mi amigo también, la forma como lo tenían, de eso no me arrepiento. Digo, lo rescatamos, lo llevamos a un hospital, no lo pudimos salvar".

-¿Y que la señora estuviera más de un año en la cárcel?

"Eso yo lo dije públicamente de que no tenía nada que ver, yo se lo dije a la juez cuando fui a declarar, le dije 'yo no conozco a la señora, yo no la denuncié, no tiene nada que ver la señora', así se lo dije, 'quien sí tiene que ver es la concubina'. Yo siempre dije públicamente, recio y quedito, se lo dije al juez. El error de Alejandro fue haber metido a la hija, no tenía nada que ver".