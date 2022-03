'Demostrará' AMLO viaje de 30 minutos al AIFA

Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, el próximo lunes 21 de marzo, se trasladará a primera hora desde Palacio Nacional hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para demostrar que la ruta puede cubrirse en un recorrido de entre 30 y 40 minutos, desde la zona centro de la Ciudad de México.

Inicialmente, el mandatario había anunciado que pernoctaría la noche anterior en el Hotel de la Base Militar de Santa Lucía, que fue construido por los elementos del ejército y la fuerza aérea.

Sin embargo, este miércoles reveló que el inmueble aún no cuenta con todos los permisos y certificaciones necesarias, por lo que se vio obligado a cambiar sus planes y dormirá en Palacio Nacional.

"Por cierto, ya no me voy a dormir allá, está terminado el hotel, pero no está certificado y no quiero verme influyente. Además, me voy a dormir aquí para mostrarles que voy a hacer media hora. Allá nos vamos a ver a las 7:00 y voy a estar a las 6:00 en la reunión de seguridad", dijo.

"Ya está terminado el hotel, está muy bien, lo que pasa es que hace falta una certificación y pues me voy a dormir aquí y voy a hacer 40 minutos".

El político tabasqueño confirmó que, para evitar violar la veda electoral, no pronunciará ningún discurso durante la inauguración del AIFA y ni siquiera cortará el listón.

Sin embargo, adelantó que otros funcionarios sí hablarán en la ceremonia, como el gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el General Ricardo Vallejo.

"Yo voy a estar ahí y no voy a cortar ningún listón", soltó.

El jefe del Ejecutivo presumió las cualidades de la obra realizada por los ingenieros militares en Santa Lucía e incluso bromeó sobre las nuevas críticas que podrías desatar.

"Es un gran aeropuerto, ya hasta tengo también mis preocupaciones, porque van a decir ¿y dónde quedó la austeridad? Ahora va a ser eso, porque realmente es bellísimo, es una obra de primer orden de los ingenieros", agregó.