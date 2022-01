Denuncia a López-Gatell, producto del rencor, odio y politiquería: López Obrador

Reforma

Ciudad de México.- Luego de un juez ordenara a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por las muertes a causa del covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las denuncias en contra del funcionario “son producto del rencor, odio y politiquería”.

En Palacio Nacional el mandatario destacó y manifestó su confianza al trabajo del doctor en Epidemiología, a quien calificó como un servidor honesto, “un profesional de primer orden”.

"Creo que no sólo es una injusticia sino una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor han sido excepcionales; es un profesional de primer orden, serio, es una dicha que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias en el mundo”, mencionó.

Esto se da luego de que el pasado 20 de enero el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos ordenó a la FGR indagar a López-Gatell, quien es señalado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión.

Excélsior informó que el amparo con el que se ordenó el inicio de las investigaciones fue otorgado a favor del abogado Javier Coello Trejo, representante legal de Felipe Jiménez Palacio y Nayeli Martínez Aguilar, familiares de personas fallecidas por SARS-CoV-2.

Incluso, ayer el abogado abrió una invitación a la sociedad para sumarse en la demanda en contra del subsecretario de Salud.

López Obrador manifestó que las denuncias en contra del funcionario federal —quien el 22 de enero de 2020 dio el primer informe sobre la pandemia por covid-19— son producto del disgusto que tiene la oposición debido a que México ha sabido enfrentar la crisis sanitaria.

“Es una autoridad, una gente decente (…), pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores y como no les han resultado sus pronósticos de desastres y hemos ido avanzado enfrentando la pandemia y no con malos resultados (…), pues están obnubilados, es una cosa irracional, pero no sólo son los que denuncian, son los de arriba y mucha gente que es susceptible de manipulación, que no es poca son millones, porque así es el conservadurismo”, dijo.

Aseguró además que López-Gatell tenderá el apoyo jurídico, político y moral.

Es la defensa de un compañero, de un responsable, de la política contra covid-19 y ahí están los resultados.