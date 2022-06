Denuncia abogado Javier Coello a Emilio Lozoya por fraude

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Javier Coello Trejo denunció por fraude a Emilio Lozoya, porque supuestamente hizo una maniobra para no pagarle los honorarios de sus servicios legales de casi tres años, los cuales iban a saldarse con el cobro de un adeudo de 31 millones de pesos en un litigio mercantil.

El litigante dijo en un comunicado que cuando Lozoya lo revocó como abogado, firmaron un convenio de reconocimiento de adeudo y dación de pago en España, para demandar esa suma por la vía civil al empresario Carlos Autrey Díaz Aldrete, fundador de Pharmometrica, por un préstamo que le hizo el ex director de Pemex.

Por las condiciones acordadas, los derechos de cobro de ese litigio finalmente pasaron a manos de Coello, pero cuando el defensor ya tenía la expectativa de ganar la demanda contra Autrey, Lozoya le revocó el poder para pleitos y cobranzas otorgado desde el 16 de agosto de 2017, lo que ahora impide que el abogado ejerza el cobro.

"En ese convenio me instruyó para que en su nombre y representación con los poderes que me otorgó desde el 2017, iniciara yo todos los actos tanto judiciales como extrajudiciales para obtener el pago de los 31 millones de pesos y demás accesorios que le debía el señor Carlos Autrey Díaz Aldrete. Se añadió además que si para el 4 de abril del 2021 no se me hubiera hecho el pago de mis honorarios me cedía como contraprestación los derechos del contrato de mutuo que había suscrito con Autrey Díaz Aldrete", dice.

"Sorpresivamente, con fecha 24 de mayo del año en curso, el señor licenciado ERLA en una forma por demás fraudulenta me revocó los poderes, situación que este despacho a mi cargo procederá jurídicamente no solamente a reclamar el pago legítimo de los honorarios, sino llevarlo a estadios eminentemente penales".

Los honorarios que reclama el abogado son de 25 millones de pesos y los pretendía ejercer sobre los 31 millones demandados a Autrey.

Coello dio a conocer lo anterior como respuesta a las filtraciones de las conversaciones telefónicas del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en las que se refiere a su persona con descalificaciones y exige a Emilio Lozoya Thalmann revocar al defensor de su hijo.

"El 5 de junio de 2020 Emilio Ricardo Lozoya Austin me envió una carta de agradecimiento por los servicios prestados por mi despacho, dejando entrever una clara coacción y presión que ejercía la Fiscalía sobre él y su entorno familiar", dice Coello.

Coello fue revocado como defensor el mes anterior a que Lozoya fuera extraditado de España. El 17 de julio de 2020 el ex funcionario arribó a México y en ese entonces llevó sus procesos en libertad, pues desde entonces negociaba un criterio de oportunidad con la FGR. Desde el pasado 3 de noviembre, está preso en el Reclusorio Norte.