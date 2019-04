Denuncia acoso en el Metro; publica foto de sus jeans con semen

Ciudad de México.- Una joven denunció en redes sociales el acoso que sufrió por parte de un hombre mientras viajaba en el Metro Culhuacán.

A través de Facebook, la joven aseguró que dudó en compartir la situación “pero realmente estoy tan cansada de la situación en la que vivimos las mujeres hoy en día”.

La afectada contó que, como todos los días tiene que utilizar el Sistema de Transporte Colectivo para trasladarse hacia su casa y asegura que diariamente tiene que soportar miradas y diversos actos de acoso.

"Pero hoy definitivamente fue el colmo, un tipo venía masturbándose atrás de mí, no me di cuenta ya que nunca me tocó, la gente que estaba atrás de mí, lo vio, los que estaban a lado observaron y nadie tuvo el valor de detener su acción; al bajar del metro y caminar comencé a sentir mojado el lado izquierdo de mi trasero, me giré para ver qué tenía y era el semen que el tipo asqueroso arrojó en mi cuando hizo tal acción”.

La joven aseguró que no pudo hacer nada, pues las puertas del convoy se cerraron y el tren comenzó a avanzar.

"Llena de asco e impotencia me dirigí al baño a limpiarme. En definitiva, no puedo creer, como puede existir gente tan enferma para hacer estas acciones y aún peor, personas que vean y no hagan nada para detenerlas.

El hecho provocó reacción entre los internautas quienes realizaron comentarios sugiriendo a la mujer comprarse un aparato para electrocutar a quien se le acerque o usar ropa menos ajustada “vístete con ropa suelta querida o una sotana los hombres están enfermos y una tiene que cuidarse tapándose un poco”.

La mujer concluyó “hombres ¿Quién les ha hecho pensar que, si tomo un transporte público, mi cuerpo también lo es?”.