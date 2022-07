Denuncia Alito a Sansores por desacato en difusión de audios

Ismael Ramírez / Agencia Reforma / El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció ante la FGR a la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por incumplir una suspensión para difundir audios o videos en su programa semanal

Ciudad de México.— El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció ante la FGR a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por incumplir una suspensión para difundir audios o videos en su programa semanal.

"Es un delito grave, la suspensión surte efecto al pronunciarse y no al notificarse, lo que también aconteció al resistirse con negación a recibirla, aun cuando el Actuario Judicial de Distrito fue a notificar antes de su programa, para pretender incumplirla con dolo y mala fe", tuiteó el priista.

"El actual Gobierno no respeta la ley, tratan de intimidar a los jueces, y se niegan a cumplir las sentencias del Poder Judicial. Nosotros siempre defenderemos el Estado de Derecho", expuso.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, impugnará la decisión de un juez que ordenó detener la publicación y distribución de audios de Alejandro Moreno en el programa #MartesDelJaguar.

Añadió que de esa suspensión fue notificada hasta el miércoles 20 de julio, por lo que no desacató la orden el día del programa.

"La suspensión contra el #MartesDelJaguar promovida por el BROTHER huele a caño. En materia penal se da cuando peligra la vida o hay tortura. Impugnaremos y presentaremos queja al Consejo de la Judicatura. Es muy sospechoso el actuar del juez Víctor Alejo Guerrero", anotó la mandataria en su cuenta de Twitter.

Recordó que el amparo fue promovido en Monterrey, Nuevo León, cuando ya había sido desechado en la Ciudad de México y en Campeche.

"Ellos se van rápidamente a Monterrey, a Nuevo León, qué casualidad, con Movimiento Ciudadano, alguna relación, y este juez, Víctor Alejo Guerrero, de manera sospechosa ya les había negado la suspensión el día 14 y de pronto el mero martes que siempre sí se los va a dar

"Él es de lo penal y no me tocaba resolver, sin embargo, argumentando que padecía un trastorno psicólogo, que habría sufrido daño cerebral seguramente y por lo tanto ya no se podrían pasar audios ni videos ni hablar de él ni reírse de él, entonces dónde queda el derecho a la información de los ciudadanos", reclamó Sansores.

Indicó que fue notificada hasta el miércoles por lo que no cayó en desacato como denunció "Alito".