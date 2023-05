Denuncia conductora de TV abuso policial en Querétaro

Agencia Reforma

Querétaro.- Florencia Alduncin, conductora de televisión, denunció que fue golpeada brutalmente por policías municipales que le causaron más de 40 lesiones tras un percance vial en la capital de Querétaro.

La joven acusó que los hechos ocurrieron el pasado 10 de mayo, cuando manejaba sobre la Avenida Bernardo Quintana, luego de que otra mujer impactó su vehículo en el carril central. Sin embargo, la presunta ofensora dijo que no contaba con un seguro para esos casos y comenzó un joloneo entre ambas, hasta el arribo de familiares y personal de seguridad.

Luego de no llegar a un acuerdo, contó Alduncin, la mujer se dio a la fuga, llegó la aseguradora de la ofendida y ella se retiró del lugar. Pero minutos después fue alcanzada por ocho patrullas, que le cerraron el paso, y agentes la detuvieron y llevaron a los separos del Municipio de Querétaro.

"Había avanzado cerca de un kilómetro y me alcanzaron ocho patrullas. Cuatro policías me sacaron de los pelos. Me tenían contra el suelo, encuerada", dijo a REFORMA.

En el aseguramiento y durante el trayecto, acusó, fue golpeada en múltiples ocasiones, manoseada por oficiales e, incluso, herida con un arma punzocortante.

En un clip difundido en redes sociales mostró los moretones y parte del labio herido, como señal de los ataques. Añadió que trató de protegerse, pero en algún punto quedó inconsciente.

"Fui maltratada hasta que me cansé, hasta que me quedé inconsciente", dijo.

La conductora narró que estuvo retenida toda la noche y no le permitieron realizar una llamada. Logró salir al día siguiente, pero el peritaje de los hechos constató que fue víctima de 43 lesiones, según compartió en Instagram.

El Gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, difundió un video ayer donde manifestó que dio instrucciones para que se investigue el caso y castiguen a los responsables. Mientras que el Alcalde Luis Nava informó de la suspensión de tres policías.

Florencia Alduncin acudió a instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción para proceder legalmente contra sus agresores. Aseguró que el Gobernador ya la había contactado, pero seguiría hasta las últimas consecuencias hasta obtener justicia.