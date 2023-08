Denuncia Diputado persecución del SAT

Monterrey.- La Subsecretaría de Administración Tributaria local (SAT) inició una persecución en su contra al notificarle de multas por presuntos adeudos fiscales del 2015 y 2016 que ya están caducos, denunció hoy Jorge Obed Murga.

El Diputado local del PAN dijo que esas notificaciones le llegaron el lunes, apenas cuatro días después de que fue designado como legislador local luego de la muerte del panista Jesús Gómez.

"No cabe duda de que la intimidación y la persecución es el sello oficial de este Gobierno fosfo, fosfo", dijo Murga en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Carlos de la Fuente, líder de la bancada panista.

"Es increíble que a unos días de haber tomado protesta como Diputado, me mandaron unos inspectores del SAT local, supuestamente con una multas del SAT Nuevo León, por falta de pagos provisionales de ejercicios ya caducados del 2015 y 2016, son por pagos provisionales que se hacen cada mes.

"No es posible que las palabras que nos da nuestro querido Gobernador en cuanto a que llama al diálogo, pues no concuerden con las acciones, porque hemos sido atacados, hay una persecución que no podemos permitir... Yo vengo entrando y vengo para trabajar por la gente y esto que hacen es un ataque no sólo a mí, sino a este Poder Legislativo".

De la Fuente dijo que aunque en el Palacio de Gobierno se diga que están abiertos al diálogo, con ese tipo de acciones no es posible.

"Ya le dije al Diputado Jorge, que pues bienvenido", añadió, "que esta es la nueva política, el hostigamiento y la persecución política, la intención de tener inquieta a toda la Oposición con la persecución del SAT, la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Salud o la de Medio Ambiente para tratar de amedrentar a los Diputados".

"Por eso hemos dicho que ya basta a estas acciones, porque esta violencia política genera otro tipo de violencias que ya hemos vivido en este Congreso en donde lamentablemente nuestro Jurídico, Ricardo Flores, fue asesinado, y lamentablemente perdimos la vida de un compañero Diputado, de Jesús Gómez, por un infarto y todos sabemos que los infartos se dan por un exceso de estrés y todos sabemos que el estrés lo está generando la violencia política del Estado".