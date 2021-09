Denuncia es 'refritito', dice Cuauhtémoc Blanco

Reforma

Ciudad de México.- El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo que la denuncia interpuesta por un abogado por presunta triangulación millonaria de recursos "es un refritito".

En entrevista con medios locales, señaló que la investigación en contra de colaboradores y familiares data "de año y medio o dos años".

"Vamos a tratar de resolver este tema, es lamentable porque este tema que viene desde hace un año y medio, dos años, y ahora lo quieren revivir. Lo que le digo al señor Enrique Paredes (abogado que presentó la denuncia) que vamos a presentar los elementos, que no hay ningún elemento, pero bueno", comentó.

El 13 de diciembre, Paredes presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos una denuncia en contra de el Gobernador y un círculo cercano de tres familiares y funcionarios por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias.

Según el nuevo expediente, los señalados presentan un perfil económico que no es acorde con su información fiscal y financiera, y no tienen forma de justificar sus fuentes de ingresos.

En junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno de Cuauhtémoc Blanco, pesquisa que sigue vigente.

Para el ex futbolista, detrás de la acusación está el ex Gobernador Graco Ramírez, quien propuso como Fiscal General a Uriel Carmona.

La mayoría de Morena en San Lázaro resolvió que el Fiscal de Morelos no tiene fuero luego que desde el 18 de diciembre de 2020, la FGR solicitó la declaratoria de procedencia contra Carmona.

De acuerdo con Blanco, la denuncia de Paredes tiene su origen el desafuero del Fiscal.

"Es un grupito (Fiscal General, Fiscal Anticorrupción y Paredes) que está manejando Graco porque el señor tiene miedo porque sabe que si se va el Fiscal tengo que mandar una terna al Congreso", señaló.

"Ahora que también el Fiscal Anticorrupción pueda salir, ahora sí se van a armar los trancazos que se vienen en contra de los ex Secretarios y en contra del ex Gobernador Graco. Todo este movimiento que se está haciendo es por Graco Ramírez".

Reclamó que en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos existen cientos de carpetas de investigación en contra de ex funcionarios del sexenio de Ramírez que no han avanzado.

"Siempre le dije al Fiscal y al Fiscal Anticorrupción, tuve cuatro reuniones con ellos al principio y les dije 'les pido de favor que se pongan a chambear, que investiguen todas las irregularidades que hicieron en la administración pasada junto con Graco' y me dijeron que sí. Pero no ha pasado nada".

Blanco advirtió que procederá legalmente en contra de Paredes por daño moral.

"Entonces que se prepare que vamos a demandarlo por estas acusaciones. Así es la política. Así me gusta esta lucha y si quieren guerra, guerra van a tener y no me voy a quedar callado", lanzó.

"Yo aquí estoy. A mí me gustan los trancazos. No voy a permitir que este personaje dañe mi imagen. Nomás que ahora que tenga cuidadito porque le voy a demandar hasta por daño moral, entonces le vamos a sacar dinerito de su cartera que hasta le va a doler porque no se valen las acusaciones que el señor está haciendo".