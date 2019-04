Denuncia ex Gobernador Reyna a funcionarios de FGR

Jesús Reyna García, ex Gobernador interino de Michoacán encarcelado por presuntos nexos con el crimen organizado, presentó una denuncia en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) por extorsión.



Sin detallar nombres o el número de involucrados, el ex Mandatario informó que son personas que le exigieron dos millones de dólares a cambio de su libertad en 2014.



Reyna García anunció que en los próximos días sumará otras denuncias, ahora en contra de integrantes del Poder Judicial, por delitos durante su proceso.



Tras cuatro años preso por presuntos vínculos con Servando Gómez "La Tuta", líder de Los Templarios, el ex Gobernador salió en diciembre de 2018 del penal Mil Cumbres.



Reyna García fue detenido en abril de 2014 en Casa de Gobierno tras ventilarse un video en el que recibía órdenes del criminal.



Las reuniones con el capo, que tenía dominado el estado, fueron frecuentes, según las indagatorias.



No obstante, Reyna García afirmó que fueron bajo presión.



Además, al revelarse los videos, acusó una venganza política por parte del ex comisionado federal Alfredo Castillo.



Reyna asumió la Gubernatura de Michoacán luego de que el ex Mandatario Fausto Vallejo fue sometido a una operación quirúrgica.



Con información de Notimex