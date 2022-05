Denuncia Morena a Cabeza de Vaca por dichos contra Américo

Reforma

Tampico, Tamp.- El CEN de Morena, entre ellos su dirigente Mario Delgado, presentó una denuncia ante el Ietam contra el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por diversos hechos que, señalan, violentan el proceso electoral y el principio de equidad, por lo que solicitan medidas cautelares para que se ordene retirar la conferencia del panista de ayer en la que arremetió contra el candidato de la oposición, Américo Villarreal Anaya.

Lo anterior, luego de que este martes en conferencia el Mandatario panista pidió a la Fiscalía de Nuevo León, indagar el homicidio del empresario de Reynosa, Sergio Carmona Angulo, ocurrido el pasado 22 de noviembre en San Pedro Garza García, acusado por la FGJE de contrabando de combustible, y sus vínculos con morenistas de Tamaulipas, entre ellos a Villarreal, a quienes presuntamente financió campañas y regaló camionetas blindadas con valor de hasta 4 millones de pesos.

El delegado del CEN de Morena, Luis Ernesto Palacios Cordero, precisó que la denuncia ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) fue presentada ayer mismo, horas después de las declaraciones de García Cabeza de Vaca contra su candidato.

"El día de ayer derivado de la rueda de prensa del Gobernador Francisco García cabeza de Vaca, nuestro partido hemos presentado una denuncia ante el Instituto Electoral de Tamaulipas en contra del Gobernador del Estado por diversos hechos que violentan y que violentaron la normatividad constitucional y legal", puntualizó.

"Se viola como es evidente el principio de neutralidad a que está obligado el Gobernador y todas las autoridades como lo establece el artículo 134 de la Constitución; se violó el principio también evidentemente de la equidad en la contienda por haber destinado recursos humanos, materiales, públicos a afectar la imagen de nuestro candidato".

"También se viola la ley, porque se calumnió al doctor Américo Villarreal Anaya en lo que corresponde a una flagrante y clara injerencia en el proceso electoral", añadió.

Morena también demandó que se retire de los medios y de las publicaciones la conferencia del Gobernador de ayer.

En sus declaraciones el Mandatario tamaulipeco pidió a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, su colaboración para investigar el asesinato de Carmona, y sus vínculos con morenistas de Tamaulipas, como el candidato de Morena a la Gubernatura.

"Y por supuesto se solicitó una medida cautelar para que se ordene de manera inmediata al Gobernador del Estado que se abstenga de difundir la rueda de prensa y de realizar futuros actos similares en lo que se emite la resolución, la opinión respecto a los participantes en la contienda electoral", afirmó.

Cabeza de Vaca debería de tener la cabeza fría.- Mario Delgado

El dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca debería de tener la cabeza fría en este proceso electoral, tras hacer un llamado a la serenidad para que se lleven a cabo unas votaciones libres el próximo 5 de junio.

"Y ayer (martes), pues vimos a un Gobernador que basta con ver la imagen, pues para ver qué es un hombre desesperado; creo que Cabeza de Vaca debería de tener la cabeza fría y entender que así es la democracia, a veces se gana, a veces se pierde, pero hay que dejar que el pueblo decida libremente", indicó.

"Y él (García Cabeza de Vaca) no debe olvidarse que, pues todavía es Gobernador y gobierna para todas y todos y él es responsable de que tengamos un proceso electoral en paz, de garantizar las condiciones para que la gente pueda salir a votar", agregó.

Delgado dijo que el Mandatario panista no puede convertirse en un factor político de encono rumbo a los comicios por la Gubernatura.

"No puede él convertirse, pues en un factor de encono, no puede convertirse en un actor político dentro de esta campaña electoral, porque debe gobernar para todos, entonces, un llamado a la calma, a la serenidad que deje que el pueblo decida libremente y que no actúe, pues ahí como un bravucón, que no actúe tratando de intimidar porque, pues a nosotros no nos va a intimidar", subrayó.