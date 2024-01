Denuncia Morena ante INE pacto en Coahuila

Ciudad de México.- Morena denunció ante el INE el pacto que realizaron el PRI, PAN y PRD en la elección a Gobernador de Coahuila, en la que se repartieron posiciones de gobierno.

Para el representante de ese partido, Sergio Gutiérrez, esto es violatorio del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, que obliga a los institutos políticos a "conducir sus actividades dentro de los cauces legales, respetando la libre participación política de los demás partidos".

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, denunció que el Gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, no respetó un acuerdo en el que se distribuyeron candidaturas, secretarías de Gobierno, y hasta notarías y universidades.

En su denuncia, Morena asegura que dicho pacto transgrede el principio de legalidad porque constituye una forma de alianza entre partidos no prevista en la ley, que propicia "desigualdad y discriminación en el acceso a los cargos públicos".

"Llegaron al grado del cinismo y de exhibir ellos mismos por un pleito interno lo que ya sabíamos, que para el PRI, PAN y PRD, al que, por cierto, no le dejaron ni una migaja, su intención es simplemente repartirse los cargos", afirmó Gutiérrez.

Además de presentar la denuncia formalmente, el morenista aprovechó para exhibir el pacto durante la sesión del Consejo General del INE, en la que se aprobó una modificación al convenio de coalición de Morena-PT-PVEM, en la que aumentan de 48 a 52 el número de senadurías en las que irán juntos.

Entro provocó más de una hora de dimes y diretes entre representantes morenistas y sus homólogos del PAN y PRD, quienes, previo a la sesión, rieron e intercambiaron abrazos.

"Cuando ustedes dicen que esto es un acuerdo de gobierno de coalición, pretenden reírse en la cara de la gente, no hay manera que jurídica ni políticamente un acuerdo de gobierno de coalición se repartan notarías y órganos autónomos, eso es imposible, es un tema jurídico elemental", remató.

En respuesta, los representantes del PAN, Víctor Hugo Sondón, y del PRD, Ángel Ávila, acusaron a Morena de pretender proteger a Ernestina Godoy con una senaduría, y no tener vergüenza de acusar a otros de corrupción cuando la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, denunció que la 4T la quiso obligar a entregar moches a su candidata Claudia Sheinbaum.

"El origen de su partido político es el financiamiento apócrifo de recursos públicos de origen no determinado y presuntamente en aquel momento ilícito.

"No solo tiene usted a sus espaldas ese documento que en su chistorete (el convenio difundido por Cortés en una mampara). Ojalá le tomen un buen ángulo de fotos, no nada más tiene cargado eso a sus espaldas, también miles de muertos de la inseguridad que priva en este país, muertos porque su partido decidió no darles medicamentos a los niños con cáncer", reprochó Sondón.