Denuncia UAT por desfalco a Cabeza de Vaca

El ex Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, dos de sus ex funcionarios y el ex Rector Guillermo Mendoza, fueron denunciados ante la Fiscalía estatal por un presunto desfalco a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El posible quebranto al erario, estiman autoridades universitarias, pudiera ascender casi 700 millones de pesos, por una supuesta omisión de transferencia de recursos del Estado por 500 millones de pesos y la compra a sobreprecio de un inmueble de 190 mdp.

"Encontramos que hay una diversidad de actos ilícitos cometidos tanto por ex funcionarios del gobierno del Estado como por ex funcionarios de la universidad, y lo cual ha sido formalizado ya en una denuncia que fue presentada el día de hoy en la Fiscalía General del Estado", aseveró el Abogado General de la UAT, José Carlos Mora García.

Los señalados son acusados por los posibles delitos de ejercicio ilícito de servicio público, peculado, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como los que resulten.

En la denuncia que presentó la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la Fiscalía General de Justicia del Estado, incluyen además del ex Mandatario y ex Rector, a su ex Secretario General de Gobierno y actual diputado federal del PAN, Gerardo Peña, y al ex titular de Administración, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa.

Mora aseveró que, durante el proceso de entrega-recepción de la administración rectoral, encontraron irregularidades en torno a los recursos que debían ser entregados a la UAT por el Gobierno de Tamaulipas en el anterior sexenio.

Detalló que entre las anomalías detectadas, el pasado 19 de abril del 2022, el entonces Rector, Guillermo Mendoza, pidió al ex Gobernador tamaulipeco un inmueble en donación en el municipio de Reynosa, para realizar un campus universitario, y que dicho inmueble fue enajenado, pero, con un sobreprecio de su valor real en perjuicio de la máxima casa de estudios.

También puntualizó que la Auditoría Superior de la Federación, en su informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2022 en su página oficial de internet, reveló que durante el ejercicio fiscal de ese año solamente se realizaron aportaciones estatales por un total de mil 190 millones 355 mil pesos y no por los mil 691 millones de pesos convenidos.

Por ello, dijo, se determinó que el Gobierno del Estado omitió, dolosamente, depositar a la UAT aproximadamente 500 millones de pesos, tras ocultar su uso y destino final del recurso.

"Y, por lo tanto, no cumplió con el total de la aportación que le correspondía", manifestó.

En el caso del inmueble, apuntó que la pasada administración lo utilizó como pago por un adeudo a la UAT que admitió el ex Rector, por casi 192 millones de pesos.

La fracción de terreno rústico urbano cuenta con una superficie total de 60 hectáreas, sobre el cual Salazar, ex Secretario de Administración, emitió la declaración de procedencia respecto de la enajenación en su modalidad de dación de pago.

Aseguró que el contrato de dación entre el Estado y la UAT fue ilegal, luego de que no aplica para las entidades públicas y corresponde exclusivamente a particulares.

Peña es señalado de suscribir la iniciativa, tras afirmar que no existía inconveniente en calificar factible la transmisión del inmueble.