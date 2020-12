Denuncia Zaldívar cárceles 'repletas de pobres'

Reforma

Ciudad de México.- Las cárceles mexicanas están repletas de pobres a los que se fabrican delitos, acusó hoy el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Lo anterior, al rendir su segundo informe de labores, en el primer evento presencial celebrado en la Corte desde que suspendieron sesiones físicas el 18 de marzo.

"En este país no habrá justicia mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se fabrican delitos, no habrá justicia mientras los más olvidados de este País no tengan una defensa de calidad, no habrá justicia mientras sus vidas sean desechables para la maquinaria de procuración e impartición de justicia", dijo el Ministro Arturo Zaldívar.

"Por todas esas personas, por el respeto irrestricto a sus derechos humanos, por el respeto al debido proceso es que trabajamos todos los días", agregó.

En un mensaje de media hora ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador y un puñado de invitados, Zaldívar reiteró las prioridades que ha esgrimido desde enero de 2019, entre ellas, combate a la corrupción y el nepotismo, paridad de género, justicia digital y reestructuración de la carrera judicial.

Para llegar el informe, López Obrador caminó desde Palacio Nacional acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra.

Ninguno de los tres ingresó a la Corte con cubrebocas, en contraste con el resto de los presentes, pero Gutiérrez Müller sí lo usó durante el evento.

Para no usar el salón de Plenos, que es un espacio cerrado, la Corte habilito la zona de murales, donde sólo una decena de invitados del Poder Ejecutivo y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se sumaron a los presidentes de las dos cámaras del Congreso, nueve ministros y seis integrantes del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral.

El Ministro Luis María Aguilar, ex presidente de la Corte, no asistió, porque un empleado con el que tiene contacto dio positivo a Covid-19.

Zaldívar agradeció a López Obrador por posponer una gira para asistir al informe, al que ningún titular del Ejecutivo ha faltado desde hace décadas.

También, agradecido al Presidente y al Congreso por la reforma Constitucional que terminó de aprobarse este lunes, propuesta del propio Zaldívar que el Ejecutivo presentó como iniciativa propia a principios de 2020.

"Esta es la reforma más importante al PJF desde 1994, producto de una colaboración inédita entre poderes, cuyos ejes rectores fueron la independencia y autonomía judicial", afirmó Zaldívar.

La reforma quitará a la Corte entre 6 y 7 mil asuntos anuales de relevancia menor, y eleva a la Constitución varias políticas judiciales que Zaldívar ya había venido implementando por acuerdos generales del CJF.

Zaldívar advirtió que, para aterrizar toda la reforma, se requerirá un amplio paquete de leyes secundarias y de ingeniería administrativa, al tiempo que destacó el esfuerzo para implementar el nuevo sistema de justicia laboral, que en noviembre empezó a reemplazar a las juntas de conciliación.

El Ministro, que ya cubrió la mitad de su Presidencia, no mencionó las estadísticas del PJF durante 2020, que evidencian una reducción dramática en la carga de trabajo ante las restricciones por la pandemia, ni a los asuntos resueltos por el Pleno de la Corte, 75 por ciento de los cuales fueron controversias y acciones sobre leyes estatales.

Pendiente para 2021 quedó la revisión de una docena de reformas impulsadas por López Obrador, algunas de ellas impugnadas desde finales de 2018.