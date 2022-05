Denuncian a Morena ante INAI por campaña de odio

CDMX.- Un grupo de diputados del PAN, encabezados por María Elena Pérez-Jaén, denunció ante el INAI a Morena y su dirigente nacional, Mario Delgado, por la campaña instrumentada contra legisladores de Oposición, debido a que vulnera sus datos personales.

En la denuncia, entregada en la Oficialía de Partes, se pide que el Instituto dicte medidas cautelares para que cese la exhibición de las imágenes, nombres y afiliación política de los legisladores, a quienes se acusa de traición a la patria por votar en contra de la reforma eléctrica promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pérez-Jaén indicó que con la difusión Morena viola los principios de licitud y finalidad establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales, pues si bien los datos de los diputados son públicos, el uso que le está dando Morena es ilegal, pues se utilizan para generar una campaña de odio.

"(Pedimos) uno, el cese inmediato del tratamiento de los datos personales relativos al nombre, imagen y afiliación política por parte de Morena para su campaña de desinformación.

"Dos, el bloqueo de los datos personales hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente denuncia y, tres, que Morena aclare, ante la opinión pública, que, calificar de traidores a la patria a las y los legisladores que votaron contra la reforma eléctrica, fue un exceso", indicó.

Además de Pérez-Jaén, la denuncia fue presentada por Teresa Castell, Javier González, Gabriel Cuadri, Guillermo Huerta y Héctor Saúl Téllez.

Morena, indicó González, no solo hace mal uso de los datos públicos de los legisladores sino, probablemente, también de los datos personales de los legisladores, pues en su caso un grupo de simpatizantes de ese partido se presentó en su domicilio particular y no permitió que su esposa e hijos pudieran salir.

"Lo más extraño es que el domicilio de su servidor nadie lo tiene. ¿Cómo es posible que estas personas saben donde vive con exactitud, número, casa, el Diputado Federal del Distrito 40 Javier González Zepeda? Se supone que son datos estrictamente personales y confidenciales", señaló.

Pérez-Jaén pidió que el INAI dicte de inmediato las medidas cautelares y que resuelva lo más pronto posible la denuncia, pues en el escrito anexaron pruebas suficientes para demostrar la violación a la ley cometida por Morena, así como por Delgado, Citlalli Hernández, Secretaria General del Partido, e Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario morenista en la Cámara de Diputados.