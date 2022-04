Denuncian a titulares de Gobernación ante SFP

Especial

Ciudad de México- La dirigencia nacional del PRD denunció ante la Secretaría de la Función Pública a los titulares de Gobernación, Adán Augusto López, y de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, por usar un avión militar para actividades proselitistas.

El partido acusa a dichos servidores públicos de cometer peculado, cohecho, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.

Esto, advierte el instituto político, porque usaron recursos públicos, humanos y materiales, como es la aeronave de la Guardia Nacional con Matrícula XC-PFM, su tripulación y los gastos de traslado para llevar al dirigente de Morena, Mario Delgado, a actos proselitistas, en los cuales, incluso, el Gobernador de Tabasco con licencia tomó la palabra.

"Situación que es a todas luces un acto de corrupción, que es la utilización de recursos públicos en favor de un partido político y una persona en particular, en este caso el sujeto del proceso de revocación de mandato es Andrés Manuel López Obrador", indica la denuncia.

Afirma que se configuran delitos establecidos en la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, por lo que es competencia de la SFP investigar y castigar.

"Se ordenen las diligencias necesarias a efecto de esclarecer los hechos posiblemente constitutivos de delito cometidos en perjuicio de la sociedad y el erario público.

"Integrada la presente averiguación previa, se ejercite la acción penal y se solicite al juez competente obsequie la orden de aprehensión en contra de la persona que interviene en la comisión o participación del delito", demanda.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que el Gobierno está rebasando todos los límites imaginables de legalidad.

"No debemos permitir que estos hechos violentadores de la Constitución queden sin ningún efecto. El titular de la SFP está obligado a revisar esta denuncia y, si dice que no procede, que explique por qué. Ojalá que tenga la estatura profesional para que investigue y no le tiemble la mano, así sea el Presidente, el Secretario de Gobernación o el titular de la Guardia Nacional, o un Gobernador, debe cumplir la ley", dijo.

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, urgió al órgano electoral a emitir medidas contra el líder de Morena, Mario Delgado, porque usó recursos públicos para realizar actividades político-electorales.

"Hubo una doble ilegalidad. Primero: los servidores públicos tienen prohibido promover la revocación, y segundo, el uso de recursos públicos es peculado.

"La Unidad de lo Contencioso del INE debe solicitar las bitácoras de vuelo de este avión militar para que sepamos quiénes viajaban y a dónde más. Ellos dicen que realizaron actos de Gobierno, pero fueron acciones proselitistas", añadió.

Aseguró que los funcionarios involucrados, en lugar de guardar silencio, deben disculparse públicamente por el uso indebido de recursos.