Denuncian contaminación de agua por Tren Maya

Especial / Agencia Reforma / Ambientalistas de Quintana Roo denuncian que uso de barrenos en Tramo 5 Sur del Tren Maya ha comenzado a contaminar agua y a afectar cenotes en caverna de 'Yorogana', ubicada en Playa del Carmen

Ciudad de México.— Ambientalistas de Quintana Roo acusaron que con el uso de barrenos en las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya ya comenzó la contaminación del agua y la afectación de cenotes en la caverna de "Yorogana".

La activista Cris Nolasco tuiteó en su cuenta @Cris_nO una serie de videos en donde evidencia que los barrenos ya pasaron de los 30 metros de profundidad en las cavernas, lo que ya causó sedimento en el acuífero.

"Dijeron que no se iban a vulnerar las cuevas, los cenotes, el acuífero, ya tenemos aquí un barreno que nos dijeron llega a más de 30 metros de profundidad adentro de la cueva Yorogana, en el cenote, ahí vemos el agua que ya está siendo contaminada, que tiene restos de los materiales y pues esto es faltar a la palabra del presidente (Andrés Manuel López Obrador) sobre el proyecto", reclamó la activista.

"Una vez más nos dijo algo que, pues terminó no siendo verdad, que no que no se van a tirar árboles, que no se van a vulnerar los acuíferos, que no se va a pasar por cenotes, así que esta es la primera de las cuevas que nosotros logramos ver, estimamos que hay 70 cuevas a lo largo de todo el tramo 5 Sur y pedimos (al presidente) que se baje del helicóptero, porque esto no se ve desde el helicóptero, venga a caminar el tramo 5 Sur con nosotros", convocó.

La ambientalista denunció que las obras afectan la cueva de Yorogana ubicada en Playa del Carmen, en la cual los propios ingenieros de la obra reconocen que no "encuentran fondo".

"Estamos justo por abajo del Tramo 5 Sur del Tren Maya adentro de la cueva yorogana y vamos a ver qué encontramos, no se alcanza a apreciar nunca el tamaño, la belleza y la cantidad de estalactitas y vida que hay aquí adentro, estamos documentando que ya entró aquí un barreno a perforar la cueva Dama Blanca, no sabemos hasta dónde llega", narró en el vídeo.

"Y pues esta es la historia del Tramo 5 Sur del Tren Maya, nos dijeron que no se van a vulnerar las cavernas, los cenotes, ya estamos viendo aquí, estamos sintiendo también vibración a lo largo y ancho de la cueva Yorogana", añadió.

Indicó que esa caverna se encuentra muy cerca de la Avenida Juárez de Playa del Carmen.

La ambientalista dijo a REFORMA que además los trabajadores de la obra no se han metido a las cuevas por lo que sus informes de mapeo estarán incompletos.

"Fueron unos ingenieros a mapear la cueva, les explicaron los espeleólogos cómo era la cueva y ya que terminaron ellos de mapear les dijeron 'oye y se fueron por abajo del cenote o sea pasaron el otro lado', dicen ellos 'no no, no pasamos por ahí, pues es que te tienes que agachar, meterte al agua y seguir caminando para allá no y ya se fueron' así entonces pues los estudios que van a entregar al proyecto están incompletos del mapeo de esa cueva", expreso.

Indicó por otra parte que ya llegó a los 50 metros la incursión del barreno y que los ingenieros de la obra sólo encuentran una bodega tras otra de la cueva, sin llegar a piso firme.

"De hecho los invitamos a bajar y nos dijeron 'no no, nosotros aquí con la máquina'", añadió Nolasco.

En las imágenes se muestra la maquinaria para los estudios de mecánica de suelo y el aplanado de suelo para la colocación de durmientes.

"Y aumentando y van a seguir perforando, esto solamente es la primera cueva que se encuentra pegadito a la Avenida Juárez de Playa del Carmen, y este pues en el trazo, ahí estimamos que hay más de 70 cuevas, así que esto (uso de barrenos) lo van a tener que hacer muchísimas veces más, ya vimos el agua cómo se está haciendo, ya vulnerada, contaminada con los trabajos que se están haciendo, así que empieza ahora sí la vulneración del acuífero", advirtió.

La activista indicó que la cueva vibra con los trabajos y que ya existe una filtración de agua a la cueva que no es natural.