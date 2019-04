Denuncian desabasto de antirretrovirales

Ciudad de México— Pese a que Censida ha reiterado que está garantizada la entrega de medicamentos antirretrovirales en el País, en Oaxaca, Chihuahua, Tabasco y Tamaulipas hay desabasto de éstos, acusan ONG dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con VIH/sida.

"La situación de desabasto no es nueva, ya que los Capasits de Ciudad Juárez reportan que desde el 25 de marzo de 2019 no cuentan con 20 de los 26 medicamentos con los que se da tratamiento a los pacientes", denuncian en un comunicado difundido por Aids Healthcare Foundation (AHF).

El que los pacientes no reciban oportunamente su tratamiento antirretroviral puede acelerar el deterioro de su salud individual e implicar un problema de salud pública "de dimensiones catastróficas", detalla AHF México.

La asociación civil alerta que la suspensión del tratamiento puede ocasionar que la carga viral se salga de control dentro de los siguientes 5 a 7 días después de suspender el tratamiento.

Esto puede provocar daños irreversibles a la salud de los pacientes, generar resistencia a los medicamentos, lo que implicará que se deba recurrir a otros de mayor complejidad, cuyos precios son más elevados.

"Ante esta alarmante situación, hacemos un llamado al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que exija al Secretario de Salud federal que se deje de ocultar el problema de desabasto y se tomen de inmediato las medidas necesarias para que los pacientes reciban oportunamente su tratamiento antirretroviral", plantean.