Denuncian desvío de 500 mdp con Graco

Ciudad de México— El Gobierno de Morelos detectó un presunto desvío de unos 500 millones de pesos durante la administración del perredista Graco Ramírez, por el cual presentó 11 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.



El Gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco encontró un pago de 358 millones de pesos en papelería a empresas inexistentes, así como desvío de recursos en la realización de conciertos de artistas nacionales e internacionales en la Arena Teques entre 2014 y 2015.



El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz, detalló que el Gobierno anterior realizó un pago de 100 millones de pesos a la compañía Magnos Comercialización por la presentación del cantante Sting, los cuales no fueron cobrados por el artista británico.



Además, la cantidad recaudada por el boletaje de este concierto --calculado en más de 9 millones de pesos-- estaba prometida para el Fondo ProCultur, sin embargo, la actual administración sólo halló 99 mil pesos en sus arcas.



Lo mismo ocurrió con el concierto de los artistas mexicanos Emmanuel y Mijares, donde se tiene identificado el pago de 120 millones de pesos.



Asimismo, se destinaron 2 millones 750 mil pesos para la construcción de camerinos de unos 150 metros cuadrados hechos con tablarroca en la Arena Teques, lo cual fue considerado como exagerado.



Por estos hechos, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado presentó 11 denuncias en la Fiscalía Especializada Anticorrupción contra funcionarios públicos de primer nivel de la pasada administración.



Los presuntos implicados son el ex Gobernador, Graco Ramírez Garrido, y Jorge Michel Luna, ex Secretario de Hacienda, así como ex funcionarios de esta dependencia identificados como Armando Sanders de Mendoza, Jorge Sánchez Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Gerardo Ruiz Solano y Salvador Méndez Medina.



También se responsabiliza al ex Secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros; a la empresa Magnos, representada por Brenda Mayne Salayandía Jiménez, y a la promotora cultural Nina Serrato Zavala.



El asesor anticorrupción del Gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez de Ita, consideró que las investigaciones en torno al centro de espectáculos, ubicado en la zona del lago de Tequesquitengo en el Municipio de Jojutla, podría alcanzar a familiares y personas del círculo cercano del perredista.



A su vez, el Consejero Jurídico, Samuel Sotelo Salgado, rechazó que se trate de una cacería de brujas contra los ex funcionarios, pues el proceso de revisión es continuo.



Refirió que, con estos nuevos casos detectados, las denuncias suman en conjunto un presunto desvío de más de mil millones de pesos, de los cuales 350 millones de pesos involucran directamente al ex Mandatario.



Adelantó que están por presentarse seis denuncias más por malos manejos de recursos en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.