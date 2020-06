Denuncian empresarios a Guevara ante FGR por ataque

Reforma

Ciudad de México.- Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), fue denunciada en la Fiscalía General de la República (FGR) de ser presunta autora intelectual del ataque contra dos empresarios de Veracruz, informó el abogado Roberto Lecumberri.

El defensor de Rafael Sánchez Cano y Jesús Chaín, quienes fueron atacados a balazos el 10 de junio en Boca del Río, aseguró que las evidencias presentadas confirman la cercanía de Guevara con algunos de los presuntos atacantes.

REFORMA reportó que estos empresarios denunciaron ante la misma FGR a la titular de Conade por presuntamente solicitarles moches a cambio de la asignación de un contrato por 16.5 millones, delito en el cual también se acusa a Armida Ramírez Corral.

"Nuestros clientes no habían tenido un problema con nadie, pero al presentar la denuncia hace un par de meses en contra de la titular de la Conade por extorsión empiezan a recibir diversas amenazas vía telefónica", dijo a REFORMA en entrevista.

Lecumberri aseguró que aportaron fotografías en donde se constata que Ramírez Corral, ex Alcaldesa suplente de Xalapa señalada como colaboradora de Guevara, iba dentro de uno de los vehículos de donde provinieron los disparos.

"Es muy importante que no es una acusación directa, no consta a mi cliente, no se está señalando que ella (Ana Guevara) fue o que ella iba arriba de un coche, se señala que gente muy cercana de ella iba adentro de uno de los coches", mencionó.

"Se anexan fotografías del incidente que se pudieron sacar de distintas redes sociales en donde se ve que iba esta persona señalada, la ex Alcaldesa de Xalapa".

En la denuncia a la que tuvo acceso REFORMA, recibida ayer a las 17:05 horas en la Oficialía de partes común, se argumentó que desde el 9 de junio personas dentro de al menos cinco vehículos comenzaron a vigilar a los empresarios.

Posteriormente, el 10 de junio se percataron minutos antes del ataque, el cual ocurrió a las 15:30 horas, que una camioneta Nissan Kicks se encontraba vigilando su recorrido cerca de la Avenida Costa de Oro.

"Del lado del copiloto una persona del sexo femenino, cabello rubio, piel clara, la cual identificamos sin temor a equivocarnos como Armida Adriana Ramírez Corral, con quien tenemos actualmente un problema legal de extorsión muy delicado", se afirmó en la denuncia.

El ataque contra el vehículo BMW blindado en el que iban ocurrió en el estacionamiento de un hotel.

En la denuncia se asegura que lo hicieron personas con armas de grueso calibre que estaban en una camioneta Cr-V color arena, una Nissan Kicks y un Mazda 3.

"Mi socio Jesús Chahín embistió un vehículo tipo Jetta modelo reciente color gris, el cual estaba bloqueando la salida del estacionamiento del hotel y lesionando a uno de los agresores, observando en ese momento que otros sujetos portaban armas de fuego de alto calibre, es decir armas largas", se describió.

"Los cuales las detonaban hacia nuestro vehículo, tan es así que uno de los sujetos que traía un arma larga, la cual la traía recargada sobre la puerta del piloto de la camioneta CR-V, color arena, también fue embestido y el cual se quedó lesionado y tirado".