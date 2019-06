Denuncian secuestro de comunicador en Veracruz

Ciudad de México.- El comunicador Marcos Miranda Cogco fue víctima de un secuestro en el municipio de Veracruz, denunciaron hoy sus familiares.

Miranda, conocido como "Marmiko", salía de su domicilio cuando fue "levantado" por sujetos desconocidos.

A través de la página de Facebook "Noticias a Tiempo", espacio administrador por el periodista, su familia hizo un llamado para que sea regresado a salvo.

"Nosotros su familia hacemos responsable al señor Gobernador Cuitláhuac García de cualquier cosa que le llegase a pasar", publicaron.

Ayer, Miranda hizo una transmisión en vivo desde una cafetería típica del puerto, en donde reveló que en la entidad han fallecido 10 menores por la falta de medicamentos.

Previo al plagio, posteó que necesitaba un técnico para que revisara su refrigerador.

"Un técnico en refrigeración. Se me descompuso mi refrigerador, alguien honesto, que no me estafen y que en verdad quede bien y garantice la completa reparación, ya he tenido dos malas experiencia con algunos que la verdad llegaron como los más fregones y el refri se me ha descompuestos dos veces de lo mismo jejeje gracias", escribió