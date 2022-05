Denunciará AMLO a candidatos antimexicanos de EU

Sonora, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque respeta su política interna, va a denunciar a candidatos de Estados Unidos que en sus discursos de campaña emitan mensajes en contra de mexicanos que viven en ese país.

Durante la conferencia matutina, el Mandatario federal aseguró que los trabajadores mexicanos tanto en EU como en Canadá aportan demasiado a aquellas naciones que no tienen, dijo, fuerza de trabajo y que si candidatos planean usarlos como propaganda entonces los denunciará.

"Si los candidatos piensan que hablando mal de los mexicanos van a sacar votos, pues nosotros desde aquí vamos a denunciar esos hechos para que nuestros paisanos de allá sepan quién es quién", expresó.

López Obrador dijo que los trabajadores connacionales merecen respeto, apoyo, y que no se debe permitir que sean discriminados, maltratados, por lo que su Gobierno revisa esos casos constantemente.

"Entonces somos muy respetuosos de las políticas internas de Estados Unidos por nuestros principios de la intervención y de autodeterminación de los pueblos, pero no vamos a permitir que en las campañas para supuestamente ganar votos se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos, no aceptamos la xenofobia, no aceptamos el racismo", sentenció.

El tabasqueño reiteró que en muchos países se prefieren a los trabajadores mexicanos, por lo mucho que aportan con su esfuerzo. Además insistirá en que se cumpla la regularización de paisanos en EU.

"Siempre desprendiéndolos porque son mujeres y hombres excepcionales, todos los migrantes del mundo tienen algo excepcional, todos", comentó.