Denunciará Profeco dos gasolineras ante FGR

Ciudad de México.- Profeco informó que dos gasolineras serán denunciadas ante la FGR y la CRE para que pierdan su concesión por no dejarse verificar por segunda vez.

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría, detalló en conferencia que las estaciones son Servicio Santa María y Gasolineras Rahel, ambas en Tlaxcala.

El operativo de verificación en 377 estaciones se realizó por las quejas presentadas por usuarios en la aplicación móvil "Litro x Litro".

Del operativo de verificación por segunda ocasión, seis estaciones no daban litros de a litro y 16 bombas y mangueras fueron inmovilizadas por irregularidades.

Analizan que municipios tengan permisos para gasolineras

Profeco señaló que se analiza que ayuntamientos de municipios donde hay sólo una opción para comprar gasolina puedan tener estaciones de servicio para ayudar a la competencia.

Indicó que hay gasolineras en el País que cobran más de lo que deberían, pero están dentro del margen y por ello no pueden ser sancionadas por las autoridades.

Dijo que eso ocurre porque los competidores se ponen de acuerdo o porque en muchos municipios no hay opciones.

"Nos estamos comunicando para analizar la posibilidad de que el municipio pueda adquirir un permiso para tener su propia estación de servicio.

"Eso coadyuvaría que hubiera competencia", expuso.