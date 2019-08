Denunciarán a juez que vinculó a Robles

Abogados de Rosario Robles anunciaron que el lunes presentarán una serie de quejas y una denuncia penal en contra del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien lleva el caso de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y también es sobrino de la diputada federal de Morena, Dolores Padierna.



En entrevista con REFORMA, Xavier Olea, uno de los abogados de Robles, vinculada al caso denominado La Estafa Maestra, refirió que este sábado le hicieron una visita en el penal de Santa Martha Acatitla, en compañía de su hijo.



El litigante insistió en que el juez Delgadillo no ha actuado con imparcialidad.



Precisó que a Robles le notificaron diferentes situaciones, como que la misma legisladora morenista ha admitido el parentesco con el juez de control.



"Estuvimos viendo las cuestiones que vienen. (Rosario Robles) estaba un poco consternada en ese sentido. Realmente fue una visita de abogados con su detenida", dijo.



Olea afirmó que la ex titular de la Sedesol les pidió tomar acciones para que se logre un proceso objetivo.



Al respecto, refirió, el día lunes tienen previsto realizar una serie de quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía General de la República con el objetivo de que revise la imparcialidad de acciones, como que el juez haya dictado prisión preventiva.



"Vamos a iniciar algunas acciones, estamos trabajando en ello. Mañana les informaremos para que acudan a donde iremos. En principio así será, se contempla una denuncia penal, pero tenemos mañana una junta con el equipo de abogados y veremos qué es lo que hemos venido preparando y qué es lo que vamos a hacer a detalle", adelantó.



Apuntó que la ex Secretaria se dijo tranquila y que al momento no tiene ninguna queja con el trato, que, aclaró, tampoco ha sido preferente.



"Está muy tranquila, está en el área de ingreso. Está bastante bien. No hay ninguna queja. Todo es normal, no tiene ninguna prebenda ni mucho menos, como lo hemos venido señalando y también las autoridades respectivas", expuso.



Celebró que un juez de amparo les haya concedido la suspensión provisional de la orden de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que obligaba a Rosario Robles a entregar este viernes el acta de entrega-recepción que suscribió en la Secretaría de Desarrollo Social, al ser relevada por José Antonio Meade.



"Se logró por el momento esa circunstancia. Nosotros creemos lo que señala la norma constitucional: ningún imputado o procesado, se puede autoincriminar. De tal suerte que momentáneamente nos concede una suspensión provisional y todavía falta para que el juez de conocimiento, el juez de amparo, resuelva", apuntó.



"Estamos trabajando y estamos muy pendientes del asunto todo el equipo".