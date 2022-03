Deplora AMLO fotos de Bronco preso y pide no vengarse

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no usar la ley para venganzas políticas, luego de la detención de Jaime Rodríguez por el caso de las "broncofirmas" y criticó la difusión de fotos del ex Gobernador independiente en la cárcel.

"Quiero opinar sobre la detención de Jaime Rodríguez. Es un asunto del estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León, yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado con el Gobierno federal, aclarar esto".

"Se tiene que informar bien sobre las causas, lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas. No de deben fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad".

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió que se transparenten los motivos y se presenten las pruebas sobre el encarcelamiento del Rodríguez Calderón.

El tabasqueño deploró además la difusión del ex Mandatario estatal en la cárcel, pues consideró que afecta la dignidad de las personas.

- ¿Pero se pueden usar para desvirtuar el caso?, se le preguntó.

"Puede ser, pero no es un asunto jurídico, es un asunto que tienen que ver con la dignidad y como decía el Quijote, por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Lo que hicieron con el Presidente de Honduras, con cadenas entonces no me gustaron las fotos, no debe suceder".

Descartó reunirse por este caso con el Gobernador Samuel García, pues dijo ser respetuoso de la soberanía del Estado de Nuevo León.

Rodríguez Calderón, quien en 2015 arrasó en las elecciones de Nuevo León y se convirtió en el primer Gobernador independiente de México, fue aislado ayer en una celda de la cárcel de Apodaca que construyó en su mandato, a la espera de una audiencia para definir su situación penal y que el juez decida si enfrenta el proceso en libertad o en prisión.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), a cargo de Gilberto de Hoyos, detuvo a Rodríguez luego de que un Juez de Control le giró orden de aprehensión por desviar recursos humanos y materiales para conseguir firmas en su fallida campaña para la Presidencia en 2018.

El delito que pretenden imputarle por este hecho es peculado, pero fuentes enteradas de la investigación señalaron que la misma FEDE también lo indaga por uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial.

Asimismo, las fuentes afirmaron que otras indagatorias que le persiguen la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción están relacionadas con desvío de recursos relacionados con proveedores, enriquecimiento ilícito y lavado en el ejercicio de su Gobierno, en el sexenio de 2015 a 2021.

Rodríguez es el segundo ex Gobernador de Nuevo León en cinco años que pisa la cárcel tras concluir su mandato, después de que el 26 de enero de 2017, el priista Rodrigo Medina estuvo preso durante 19 horas en el extinto Penal del Topo Chico, acusado de peculado y daño patrimonial, precisamente durante el Gobierno de "El Bronco".