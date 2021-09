'Derechos humanos, obligatorios para militares'

Tomada de Twitter

Ciudad de México.- El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reconoció que las Fuerzas Armadas requieren perfeccionar sus protocolos para respetar los derechos humanos y el debido proceso.

Al participar en el "Primer Conversatorio Interinstitucional sobre el Sistema Penal Acusatorio", acto en el que también participó el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, el General Sandoval dijo que los militares están conscientes de la trascendencia de esta materia.

"Nos interesa allegarnos de los conocimientos que nos permitan perfeccionar protocolos y procedimientos de actuación en las actividades que realizamos para que tanto la sociedad como los soldados tengamos certeza jurídica, somos conscientes de la protección de los derechos humanos", dijo el General.

"Los derechos humanos son materia obligatoria, además de que todo militar desde su formación inicial hace suya la convicción de mantenerse constantemente preparado tanto en el ámbito castrense como en las áreas de conocimiento que convergen con su quehacer profesional", expuso.

Indicó que en la Secretaría de la Defensa Nacional sus elementos requieren de una visión actualizada en el ámbito judicial para aplicarlo en las detenciones en flagrancia o por caso urgente, la custodia del detenido y en el uso de la fuerza la cadena de custodia.

El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reconoció el compromiso asumido por las Fuerzas Armadas y consideró que las violaciones a los derechos humanos por parte de militares ocurren por descuido o ignorancia y no por perversidad.

"Muchas de estas violaciones constitucionales no se dan por perversidad, sino muchas veces se dan por una ignorancia, algún descuido, algún desconocimiento de ciertas cuestiones técnicas", dijo el ministro en la inauguración del Primer Conversatorio Interinstitucional sobre el Sistema Penal Acusatorio.

"No podemos violar los derechos humanos, no debemos violar los derechos humanos y no queremos violar los desechos humanos, nuestro compromiso institucional en el Poder Judicial Federal y en las instituciones del Estado mexicano es el respecto irrestricto de la Constitución y de los derechos humanos".

Ante el secretario de la Defensa Nacional y comandantes militares, Zaldívar dijo que la delincuencia se combate con los instrumentos de la democracia y particularmente con respeto al debido proceso y los derechos humanos.

"Porque las tentaciones de proceder de otra manera, cuando se está combatiendo a una delincuencia cada vez más violenta y desafiante, no son pocos, pero se requiere un gran compromiso y entereza para anteponer a todo ello los derechos humanos, se puede avanzar respetando los derechos humanos.

"También en el Poder Judicial hemos tenido problemas y estamos trabajando por solucionarlos y por tener un Poder Judicial acá vez cercana a la gente, más honesto y más profesional", destacó.