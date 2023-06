Desafía el crimen

CDMX.- En Guanajuato detonan explosivos contra la Guardia y vinculan a mercenarios colombianos. En Chiapas mantienen de rehenes a 16 policías y exigen la renuncia de jefes policiacos. En Michoacán fue acribillado y calcinado, junto con sus tres escoltas, el ex líder de las autodefensas Hipólito Mora. En Guerrero fue plagiado el líder del Partido Verde en Copala; ayer, fue hallado muerto.

Atacan con coche bomba a la Guardia Nacional

Diez elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados tras la explosión de un coche bomba en la carretera Celaya-Salvatierra, en Guanajuato, zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima, donde ha escalado la violencia por el control del tráfico de drogas, extorsiones y huachicol.

Fuentes de seguridad revelaron que ese grupo ha contratado a ex guerrilleros y ex militares colombianos expertos en combate y manejo de explosivos. Se estima que hay unos 20 mercenarios que operan desde sus búnkers en el municipio de Apaseo el Alto; en el poblado de Santa Rosa de Lima, en Villagrán, y en la comunidad de Neutla en Comonfort.

Aunque el líder del Cártel de Santa Rosa, José Antonio Yépez, "El Marro", fue detenido en 2020, el grupo se reconformó y se reforzó para enfrentar al Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG), con el que se disputan la región.

Desde enero de 2022, autoridades de Migración habían identificado la presencia de ex militares colombianos y centroamericanos que ingresaban a territorio mexicano, vía Chiapas y Quintana Roo.

Según fuentes federales, grupos criminales de Guanajuato y Tamaulipas han reclutado a los mercenarios para ser entrenados en el uso de armas y explosivos. En octubre de 2022, ya se había reportado la presencia de colombianos en el primer estado.

Incluso, en noviembre de 2022, policías municipales de Celaya enfrentaron a un grupo armado encabezado por un colombiano. En el ataque murieron ocho criminales vinculados con el Cártel de Santa Rosa, pero la Fiscalía estatal cedió ante las presiones de las familias, y detuvo a cuatro agentes y los encarceló por homicidio.

Los policías municipales eran parte de un grupo especial conformado por ex agentes federales.

Asesinan a ex líder de las autodefensas

Un comando que portaba armas de grueso calibre y granadas acribilló y calcinó ayer a Hipólito Mora, el ex líder de autodefensas en la Tierra Caliente de Michoacán. Además, tres de sus escoltas murieron.

Mora viajaba a bordo de una camioneta blindada por calles de La Ruana, luego de que su casa fue baleada.

En la persecución, los delincuentes detectaron que la camioneta no tenía daños y optaron por prenderle fuego.

Mora sufrió otros tres atentados en lo que va del año. Hace una semana, pidió ayuda a las autoridades para detener al crimen que opera el cobro de piso y extorsiones.

"Tienen controlados todos los productos. No nos dejan trabajar, y lo que trabajamos, desafortunadamente, es para pagar al crimen", dijo.

Ayer, el Gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que Hipólito Mora había recibido amenazas y se le había pedido permanecer en Morelia.

Además, lanzó críticas: "Hay que recordar la historia de esta persona, que encabezó hace una década el movimiento armado ilegal de autodefensas, que no trajo nada positivo al Estado, al contrario".

El hermano de Hipólito, Guadalupe Mora, acusó al Gobernador de proteger la operación del Cártel de "Los Viagras".

Exigen a Escandón dar la cara

Familiares de los 16 policías que desde el martes pasado se encuentran como rehenes de un grupo criminal, exigieron al Gobernador morenista Rutilio Escandón dar la cara.

Durante 10 horas realizaron un bloqueo carretero para pedir la intervención del Gobierno. El grupo criminal exige que sean destituidos tres jefes policiacos.

"Yo prefiero la vida de los 16 trabajadores honestos, que el trabajo de tres policías corruptos", señalan algunas pancartas

Secuestran y matan a dirigente del PVEM

El cuerpo sin vida del líder municipal del PVEM en Copala, Guerrero, fue encontrado ayer, luego de que fue secuestrado el miércoles.

Hombres armados se llevaron a Jesús González Ríos, quien previamente había denunciado en un video amenazas de muerte.

"Me piden que me haga a un lado y no participe en la política para que la Presidenta Municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados", dijo el líder, quien aspiraba a la Alcaldía de su municipio para 2024.