Desafía Morena a TEPJF con 'Amlitos'

Érika Hernández / Agencia Reforma / Mario Delgado defendió que gobernadores morenistas promuevana a aspirantes de candidatura presidencial de 2024

Ciudad de México.- Ante la prohibición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de usar la caricatura de Andrés Manuel López Obrador, como son los peluches y botargas, en actos de Morena, ese partido convocó a emprender una campaña masiva en la que los simpatizantes publiquen una fotografía con su "Amlito".

El líder nacional del partido afirmó que las autoridades electorales "rayan en lo ridículo" al prohibir usar imágenes de su dirigente moral.

"Se está rayando ya en lo ridículo por parte de las autoridades electorales en contra de Morena y todo lo que representa nuestro movimiento. La última es que está prohibido utilizar la caricatura del Amlito. Los Amlitos ahora son objetos prohibidos en el sistema electoral mexicano, entonces ya no podemos tener amlitos. Me parece que es un exceso", afirmó.

Para rechazar la sentencia, Morena decoró el presidium, donde Delgado dio su conferencia de prensa, con muñecos de peluche de López Obrador, los cuales son famosos desde su campaña presidencial del 2006.

"Así de ridícula es la autoridad, es realmente un exceso y pues quiero pedirles a todos los simpatizantes del Movimiento que se fotografíen con su amlito y lo suban a las redes y que digan 'yo con mi Amlito'.

"Vamos a hacer una campaña para que veamos la creatividad de la gente de como tiene sus amlitos, pues para ver lo ridículo que es ya la autoridad electoral, pero bueno, no queríamos dejar pasar esto, porque caen en la ridiculez, es tratar de coartar la libertad de expresión, de manifestación, por parte de la autoridad electoral en contra de nuestro Movimiento. Entonces no nos vamos a quedar callados y no lo vamos a permitir, pero bueno, en esas andamos", agregó.