Desairan diputados a representantes de la SEP

Alfredo Moreno / Agencia Reforma / La Cámara de Diputados este martes

Estado de México.- Diputados de Morena y de la oposición integrantes de la Comisión de Educación en San Lázaro abandonaron la reunión de trabajo en la que abordarían los contenidos de los libros de texto gratuito, luego de señalar que en el encuentro debía estar presente la titular de la SEP, Leticia Ramírez.

En representación de la funcionaria federal acudió Dolores Padierna, enlace legislativo de la Secretaría, así como los investigadores del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, Ángel Díaz Barriga y Ana Laura Gallardo.

Aunque en el orden del día no estaba contemplada la asistencia de Ramírez, la diputada de Morena, Adela Ramos, anunció que se retiraría de la reunión, por considerar que quienes debían dar la cara eran la titular de la SEP y el director de Materiales Educativos de la dependencia federal, Marx Arriaga.

"El día de hoy es responsabilidad de ellos estar aquí y dar respuestas concretas y precisar su actuar, así como del recurso malgastado en la elaboración de los mal hechos materiales, como son los libros de texto y de todo el fallo que hicieron para la educación básica. ¿Por qué no vienen ellos a dar la cara a esta Comisión para dar respuestas a tantas inconformidades? Prefirieron mandar representantes", lamentó.

Ramos criticó que la secretaria de Educación utilice a un especialista como Ángel Díaz Barriga para defender "un tema tan contaminado" y calificó como vergonzoso que los integrantes de la Comisión se presten a esas simulaciones.

"No pretendamos soslayar con más simulación este tema tan delicado y pido a la presidenta (la morenista Flora Tania Cruz) que cumpla con su compromiso con el pueblo, exigiendo la rendición de cuentas en el proceso de elaboración de los libros de texto", demandó.

La legisladora exigió a su correligionaria llamar a la titular de la SEP y a Marx Arriaga a comparecer, por lo menos, ante la Comisión de Educación, para que expliquen a detalle la metodología y los programas en los que se basaron los contenidos de los libros de texto gratuito, así como los procesos de revisión a los que fueron sometidos.

La morenista, quien ha sido una crítica de los libros de texto gratuito, pidió a sus compañeros tener dignidad y retirarse de la reunión de trabajo, pero a su llamado respondieron sólo diputados de oposición, a excepción de Movimiento Ciudadano.

Antes de retirarse, la panista María Josefina Gamboa indicó que la ausencia de autoridades de la SEP reitera la postura autoritaria y de cerrazón absoluta de su titular.

Advirtió que es mentira que la información a partir de la cual se elaboraron los textos sea pública, como afirma el Gobierno federal, ya que ésta fue reservada por cinco años.

Recordó que los libros no cumplieron con el proceso establecido por la ley para su diseño, el cual considera la participación de entidades federativas, padres de familia, maestros y expertos.

Gamboa lamentó también que el nuevo plan de estudios soslaye las matemáticas, la computación y otras ciencias que en el mundo actual ya no son optativas, sino obligatorias.

La priista Ana Lilia Herrera dijo que si bien los libros se van a usar porque a muchos estudiantes no les queda de otra, las y los diputados deberían estar buscando soluciones, no justificaciones.

Sostuvo que la SEP volvió a dejar solos a los maestros, porque los capacitaron en sólo una semana y ahora son ellos los que tienen que solventar los errores de los libros.

Además, agregó, el proyecto de presupuesto para 2024 plantea un incremento de 0.5 por ciento para la capacitación de maestras y maestros, luego de que en el ciclo escolar pasado se destinaron 85 pesos anuales para capacitación por profesor.

"Las brechas entre quienes estudian en escuela pública y privada se van a ensanchar para quitarles oportunidades a millones de niños que tiene derecho a educación de excelencia", dijo.

La presidenta de la Comisión de Educación, la morenista Flora Tania Cruz, calificó como una falta de respeto la actitud de su correligionaria y de las y los diputados del PAN y del PRI que abandonaron la reunión.

"No se trataba de polarizar, esta no era una reunión con ese fin de hacer una polarización, como ahorita, que no permitieron dar una explicación. Para mí, como maestra, como legisladora y como persona que estoy muy apegada a temas de educación, esto se me hace una terrible falta de respeto y deja mucho qué decir, perdonen que así lo diga, de quienes se levantaron de esta reunión", indicó.