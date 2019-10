Desairan funcionarios reunión con alcaldes

Ciudad de México.- Primero fueron "gaseados" en Palacio Nacional, luego acusados de agresivos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora los plantaron en la Secretaría de Gobernación.

El grupo de alcaldes que busca mayor presupuesto para los municipios en 2020 sostendría hoy una reunión con autoridades de Hacienda y Gobernación, en la sede de esta última dependencia.

A la cita, que fue pactada para las 13:30 horas, llegaron 19 alcaldes de distintos partidos, pero no las autoridades negociadoras.

Alrededor de las 14:45 horas, la mayoría de los ediles decidió retirarse de la Segob tras la inasistencia, entre otros, del subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta.

En entrevista, Enrique Vargas, Alcalde de Huixquilucan, afirmó que esto representa una ruptura de la mesa de trabajo.

"Obviamente la mesa se levanta, sin ningún acuerdo. Levantamos la mesa Vamos a platicar entre los alcaldes y las alcaldesas cuál va ser la decisión que vamos a tomar", expresó.

"Lo habíamos dicho, que dábamos el voto de confianza en el Gobierno federal, para poder avanzar, y decirle al Gobierno federal que () estamos en la mejor disposición para poder avanzar".

A pregunta expresa, el presidente de la ANAC dijo que por el momento retiran ese voto de confianza que le dieron al Gobierno federal la semana pasada.

"No puede ser que no hayan llegado los funcionarios de hacienda, cuando ya teníamos esta cita desde el viernes ya estaba pactada, ya les habíamos mandado los documentos", abundó.

"La verdad es que el único mensaje que tuvimos (de la Segob) es que ya iban a llegar, y no llegaron, y por eso nos retiramos".

Tras calificar lo sucedido como un episodio muy lamentable para la vida política del País, Vargas agregó que analizarán la posibilidad de reactivar sus acciones de protesta.

Más cauto, el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Víctor Hugo de la Rosa, aseveró que los alcaldes siguen abiertos al diálogo con el Gobierno federal.

"Reiterar nuestra disposición al diálogo, no podemos de ninguna manera nosotros cerrarnos a la posibilidad de dialogar ni con el Gobierno federal ni tampoco con la Cámara de Diputados", dijo.

"Yo creo que el diálogo no se rompe, desde luego que nosotros no podemos estar a la expectativa nada más, que nos citen y no nos reciban, pero eso no quiere decir que no tengamos la disposición para dialogar".

Contrario al grupo de alcaldes que decidió retirarse, los Presidentes de Valle de Bravo, Mauricio Osorio; de Tecámac, Mariela Gutiérrez, y de Tultitlán, Elena García, optaron por mantenerse en la dependencia en espera de las autoridades.

"Venimos a sumar, venimos a trabajar, venimos a hacer equipo, por supuesto respaldando al Gobierno federal. No nos conviene dividirnos, no nos conviene pelear. No es ningún plantón", expresó Osorio, del PRI.

"El bloque de nosotros estamos pugnando por más recursos, por más apoyo de la federación, pero de manera pacífica, de manera tranquila, no se trata de hacer grillas", agregó la alcaldesa de Tecámac, de Morena.