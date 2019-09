Desalojan Cámara de Diputados ante bloqueos

Legisladores y personal de la Cámara de Diputados desalojaron el recinto en medio de jaloneos ante los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de Asesores Técnicos Pedagógicos (ATPs).



La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, dio por finalizada la sesión y citó para el jueves a las 11:00 horas.



Previamente, la bancada de tricolor dejó el salón.



Desde temprana hora, los profesores de la CNTE se apostaron en los accesos a San Lázaro en demanda de que sean incluidos en la discusión de las leyes secundarias en materia educativa.



Según versiones, advirtieron que estarán en la Cámara el tiempo que sea necesario.



En tanto, los Asesores Técnicos Pedagógicos bloquean las entradas y salidas por las calles Congreso de la Unión y Sidar y Rovirosa debido a que aseguran que la comisión que entró por la mañana para reunirse con la Jucopo no ha sido atendida.



Los inconformes solicitan que sus prestaciones laborales conseguidas durante la anterior reforma educativa les sean respetadas.



Los ATPs aseguraron que sólo bloquearon las salidas para presionar que sea atendida la comisión, aunque se han enfrentado a empujones con los trabajadores.



Mientras que maestros de la CNTE siguen a la espera de sus líderes que se reunieron en Palacio Nacional.



Legisladores acusaron a la Presidenta de la Mesa Directiva, la panista Laura Rojas, de promover el pánico.



"Esta es la consecuencia de que una panista se hiciera de la Presidencia. Porfirio hubiera invitado a dialogar a los maestros y no hubiera tomado esta medida de que cunda el pánico y que se cierre la cámara", dijo el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval.



"Esto le pega a la 4T porque la imagen que se da es que no se puede dialogar y que los maestros son unos vándalos", señaló la diputada petista Hildelisa González.