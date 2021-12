Desaparece chef en Mazatlán, Sinaloa

Reforma

Mazatlán, Sin.- El chef Manny Inzunza fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo en Mazatlán, Sinaloa.

En redes sociales, su esposa informó que a las 19:00 horas de ese día recibió el último mensaje luego que salió de su trabajo en el restaurante de mariscos Arca 81.

"Fue visto por última vez saliendo de su trabajo en ARCA 81 Real Pacífico en carro Nissan Versa color plata, placas VLG 687 A", posteó.

"El domingo 19 de diciembre, alrededor de las siete de la tarde, recibí su último mensaje a la misma hora y no llegó a casa, no recibe mensaje de whatsapp y las llamadas dan línea y al final no disponible. Sus hijos lo esperaban para cenar, la misma rutina de siempre y no apareció".

En Twitter, el chef presumía su amor por la pintura y también su participación en programas de televisión locales.

De acuerdo con medios locales, fue encargado de la cocina en el extinto restaurante Barracrudas.

En Facebook, amigos y familiares de Inzunza se sumaron a la petición para localizarlo.

"Tienes que regresar hermano, me prometiste cocinar en mi cumpleaños", escribó su hermana Jeannette.

"Manny Inzunza dios te cuide y te regrese con bien con tu familia ?? en mis oraciones estás ?????? si pueden ayudarme a compartir porfavor es mi primo", indicó Liz Martin.