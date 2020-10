Desaparecerán Malboro y otras 3 marcas de cigarrillos

Los cigarros Marlboro, Benson & Hedges, Chesterfield y Faros, dejarán de existir para el 2030, reportó la multinacional Philip Morris México, comercializadora que anunció el inicio de la transición para eliminar el humo del cigarro en el país.

La empresa afirmó que al tener un mercado de 15 millones de fumadores y el 65 por ciento de las ventas de cigarrillos en México impulsará el cambio para mejorar la vida de ellos y los que le rodean, con el mensaje “Adiós: Elige el cambio”.

“Es necesaria la participación de las autoridades reguladoras, los legisladores, y los consumidores. Si todos dialogamos y tomamos la ciencia en consideración, a los cigarros les quedará muy poco tiempo en México”.

Actualmente Philip Morris México tiene una participación predominante en el mercado de cigarros al contar con un 65%. Por ello la empresa ha comenzado con su transición de negocio para promover las alternativas libres de humo, y de esta manera disminuir el consumo de cigarrillos de combustión en México.

“Nuestro mensaje respecto a fumar siempre ha sido claro: si no fumas, no empieces. Si ya fumas, déjalo. Pero quien decida no dejar el cigarro merece tener acceso a información y alternativas”, resaltó el CEO de Philip Morris México.

Con el objetivo de poner fin a la comercialización de cigarrillo convencional en 10 años y el impulso de alternativas de consumo de tabaco como IQOS, Philip Morris reitera su misión por lograr un “Futuro libre de humo”, y ofrecer una mejor opción a los fumadores que hay en el país, y que de otra forma seguirían fumando.