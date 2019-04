Desata Angélica Fuentes polémica en redes

Ciudad de México.- Angélica Fuentes, ex esposa de Jorge Vergara, desató polémica al responder un mensaje en su cuenta de Instagram.

Fuentes publicó una imagen en la que muestra que celebró el Día de Pascua acompañada por sus hijas.

Ante esta fotografía, una usuaria de la red social le reprochó esta actitud ante las versiones que indican que el estado de salud del dueño de Chivas es delicado.

La ex esposa de Vergara reviró que le provocaban tristeza aquellas personas que opinan sin "saber la verdad" y le recomendó rezar "por otros".

"Lo que deberías de hacer es pedir por las personas que están en la última etapa de su vida, aquellas que no tuvieron el valor de decir la verdad, aquellas que no les importó destruir a personas y a sus propias familias".

"Pídele a Dios que a esas personas, les perdone todo el daño que han hecho por sus mentiras (...) Que Dios les permita descansar en paz", agregó.

El mensaje despertó polémica debido a que se relacionó con el estado de salud de Jorge Vergara, sobre quien han surgido rumores debido a que no ha sido visto en público recientemente.

No obstante, su hijo Amaury Vergara descartó cualquier problema de salud y aseguró que su padre tomó un año sabático para dedicarse a su familia.