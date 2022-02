Desata comando terror en Caborca; mata, levanta y balea

Reforma

Ciudad de México.- Un convoy de sicarios irrumpió la madrugada de ayer para realizar plagios, balaceras y cometer asesinatos en el Municipio de Caborca, ubicado en la región noroeste de Sonora, de acuerdo a reportes locales.

El grupo de hombres con armas largas, equipo táctico, chalecos antibalas, vehículos blindados y camionetas todo terreno, señalado como "Gente Nueva del Cazador", brazo armado del Cártel de Sinaloa, fue registrado en videos que ellos mismos emitieron, así como pobladores resguardados desde sus hogares.

"Estamos en Caborca a la verga", gritó uno de los encapuchados en la gasolinería Arco, "pura 'chapiza', puro Durango, no salen los culones, bola de jotos".

De forma extraoficial, pobladores alertaron decenas de secuestros, así como por lo menos cuatro personas asesinadas y casas con balazos en sus fachadas por los recorridos que hicieron los civiles armados en todo el Municipio.

Una pobladora de Caborca, la cual prefirió el anonimato por miedo a ser atacada, expresó que los balazos y el recorrido de al menos 18 camionetas se registró de la 1:00 a las 6:00 horas, sin que alguna autoridad recibiera los llamados de emergencia al 911.

"Llamamos varios vecinos al 911 y no había ni una sola patrulla, nos dejaron solos. Nadie contestaba, fueron muchos levantados, nada más que el Gobierno nunca va a decir nada, muchas personas ejecutadas. La gasolinera donde estaban ellos cargando está a sólo tres minutos de la comandancia municipal y no pudieron hacer nada los policías", relató a Grupo REFORMA.

"Ya hoy está más tranquilo, pero no salimos, hay clases suspendidas y yo no salgo ni a comprar agua, tengo miedo porque no respetan, no tienen horario, pueden entrar a la hora que sea, ayer se escuchaba pasar las camionetas de personas gritando muy feo, metiéndose a patios, nadie les dice nada".

Sin embargo, de manera oficial sólo se reconocieron cinco personas secuestradas, de las cuales tres ya fueron liberadas, así como dos asesinatos en esta ciudad que tiene su frontera con Estados Unidos.

De entre los liberados, se encuentran Sebastian Manríquez Verdugo, hijo del locutor y periodista del mismo nombre, así como el joven Eduardo Alejandro Uribe.

"Con este joven (Eduardo) van tres personas localizadas, de 5 denuncias recibidas, y continuamos con las investigaciones respecto a 2 que faltan por encontrar", informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

La Secretaría de Seguridad Pública informó que se encuentra un operativo de patrullas locales, junto con la Guardia Nacional, en los municipios vecinos de Altar, Tubutama, Sonoyta, Pitiquito y alrededores.

En esta misma ciudad, apenas el pasado viernes 11 de febrero fue asesinado a balazos el comandante de Tránsito, Francisco Celaya, y su esposa Carolina Espinoza.