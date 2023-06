Descalabra 4T a Alianza

Agencia Reforma / Las Casillas en el Estado de México mantuvieron buena afluencia

Naucalpan— Morena y sus aliados descalabraron la Alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) con un amplio triunfo de Delfina Gómez en las elecciones del Estado de México.

Según el conteo rápido coordinado por el INE, la morenista obtuvo el 54.2 por ciento de la votación contra el 45.2 de la aliancista, Alejandra del Moral. La abstención fue de un 50 por ciento.

Luego del triunfo de Morena en Edomex, el líder nacional Mario Delgado anunció que ya se preparan para una nueva batalla por las elecciones Presidenciales del 2024.

“Aquí se hizo todo bien y el Estado de México debe ser ejemplo para 2024. De aquí para delante nos vamos a ir a ganar la Presidencia en 2024 con mucha unidad, vamos a ganar la Ciudad de México, vamos a ganar el resto de las entidades que van a estar en disputa y la mayoría de la Cámara de Diputados y en la Cámara de senadores”, dijo ayer el líder nacional de Morena, Mario Delgado.

Delfina Gómez encabezó una celebración anoche en la Plaza de los Mártires en Toluca y reconoció a su adversaria Del Moral quien admitió los resultados desfavorables. Con el triunfo de ayer en Edomex, Morena y sus aliados ya gobiernan 23 estados.

Ayer Delfina Gómez, celebró su triunfo que implicará además ser la primera mujer en gobernar la entidad.

“Han sido 100 largos años de corrupción y abandono, pero los tiempos cambian y el pueblo se organizó y venció. Este pueblo consciente que no sabe rendirse hoy dio una lección de dignidad, vencimos al abandono y a la corrupción”, dijo la ex titular de la SEP y ex alcaldesa de Texcoco.

Frente a la derrota de la alianza opositora, el senador panista Damián Zepeda estimó necesario que Acción Nacional se decida a sepultar la coalición, enmendar el camino y articular otra estrategia.

“Estamos ante un resultado desastroso. Está probado: la alianza se tiene que acabar y dar por terminada”, sostuvo.

El senador consideró que, tras la derrota de Alejandra del Moral, “está probado el fracaso electoral de ese proyecto (la alianza), pero los liderazgos están insistentes y están pensando en otras cosas. Esto al menos merece que se abra para hacer una profunda reflexión”.

Horas antes de confirmarse la derrota, el ex Gobernador del PRI en Hidalgo, Francisco Olvera advirtió que la alianza Va por México recibiría un “golpe anímico” y verá afectada su estabilidad.

“El Estado de México es un referente por su tamaño, por el número de electores, por la importancia que tiene hacia el 24, si se pierde, será motivo de análisis profundo, pero no sólo afecta al partido (PRI), esto afecta la estabilidad misma de la coalición, será un golpe anímico que vendrá a dar un bajón a la gente”, resumió el integrante del equipo de la candidata Del Moral.

Acusa PRI a Del Mazo

La dirigencia del PRI, en voz de su vocera Paloma Sánchez, culpó al gobernador Alfredo del Mazo de la derrota electoral en Edomex.

“Esto es lo que pasa cuando un gobernador le da la espalda a su partido y opera en contra de él. Pregunta seria: ¿Qué embajada habrá negociado Alfredo del Mazo?”, señaló anoche la vocera priista en su cuenta de Twiter.

“¿ Cómo en Coahuila si ganamos? ¡ Mi partido dimos todo, día y noche! (sic). En Coahuila se arrasó. Aquí cada quién que haga su parte y Alfredo dejó solo al priísmo mexiquense. Igual que pasó en Sinaloa”, señaló en su mensaje.

Delfina Gómez

•60 años de edad

•Maestra de escuela pública graduada en licenciatura en Educación y Maestría

•Fue alcaldesa de su natal Texcoco, además de diputada federal y senadora.

•En 2017 quedó a 3 puntos de distancia en la contienda de la gubernatura frente al priista Alfredo del Mazo.

•Bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue designada secretaria de Educación Pública en relevo de Esteban Moctezuma.

•Políticamente pertenece al Grupo Texcoco, uno de los más influyentes en Morena.

•Cuando era alcaldesa, fue acusada por cobrar diezmo a los trabajadores de la Alcaldía.