Descalifica AMLO reclamos de piso parejo en Morena

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si en Morena se habla de que no hay piso parejo para las "corcholatas" es menospreciar a la gente.

REFORMA publicó que operadores del Canciller Marcelo Ebrard acusaron el supuesto uso de recursos humanos y materiales del Gobierno para que otros aspirantes presidenciales se promocionen.

Cuestionado en la mañanera, López Obrador afirmó que el pueblo será el que decida la candidatura.

"Y también, cuando se habla de que no hay piso parejo, ese es un menosprecio a la gente porque ya nadie se deja manipular, que no se use eso como excusa", lanzó.

"Cómo no va a haber piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir".

"Y si la gente ve que el Presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido, eso lo rechaza la gente, eso tiene un efecto de boomerang, pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que piensan que el pueblo es manipulable, pues no, esto cambió".

El Presidente insistió en que el apoyará a quien gane la encuesta.