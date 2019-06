Descalifica AMLO sin fundamento: CNDH

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descalifica sin fundamento el trabajo que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseveró el organismo.

Este viernes, el tabasqueño dijo que era inaceptable y una vergüenza que la CNDH haya emitido la recomendación sobre las estancias infantiles.

En un comunicado, la Comisión adelantó que, al no aceptar la recomendación, solicitará al Senado que se cite a las autoridades y servidores públicos responsables para que comparezcan a explicar el motivo de la negativa.

"La CNDH lamenta que, dejando de lado cualquier posibilidad de diálogo o búsqueda de entendimiento, el Ejecutivo federal haya optado, sin fundamento, por expresar su negativa y descalificar públicamente el trabajo de esta Comisión Nacional", expuso.

Criticó que el Presidente prefiere continuar con actos que desconocen el interés superior de la niñez, así como los derechos de madres y padres trabajadores.

"La CNDH lamenta que en lugar de emprender acciones para un real respeto y vigencia de los derechos humanos en nuestro País, se opte por desinformar", apuntó.

"Sin argumentos de sustento, pretende generar en la sociedad una percepción equivocada sobre un caso que implica una vulneración a los derechos de niñas y niños, así como de madres y padres trabajadores, grupos en condición de vulnerabilidad respecto de los cuales".

Explicó que la recomendación 29/2019 estuvo motivada por 204 quejas, presentadas por 5 mil 340 personas agraviadas.

En la misma se expone, con fundamento en normas e instrumentos nacionales e internacionales, así como con sustento en evidencia concreta, objetiva y verificable, diversos actos ilegales y las vulneraciones causadas a los derechos de niñas, niños, madres y padres trabajadores, como consecuencia de los recortes y afectaciones presupuestales a lo que era el Programa de Estancias Infantiles, añadió.

"México y su sociedad necesitan respuestas y verdad, no retórica y posverdad. La vigencia de los derechos humanos no puede condicionarse a intereses o coyunturas políticas, ideológicas, económicas o de cualquier otra índole", aseveró.