Descarta AMLO bajar ritmo de giras

Ciudad de México.- Luego del accidente carretero que sufrieron periodistas que cubrían su visita en Navojoa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reducir el ritmo de sus giras por comunidades indígenas.

En entrevista en el aeropuerto de esta capital, el Mandatario dijo que quienes no tengan condiciones de viajar con seguridad es mejor que no lo sigan.

"Los que no puedan cubrir, porque no tengan posibilidad de hacerlo, no haya condiciones, que no se arriesguen y que busquemos la manera de que se informe a la población con otros mecanismos, por ejemplo lo de las mañaneras", declaró antes de su viaje de regreso a la Ciudad de México.

Para el tabasqueño, es mejor que los medios de comunicación envíen a sus corresponsales o que él mismo informe de sus actividades.

"En las giras pueden ser corresponsales o nosotros mismos, yo siempre estoy informando", dijo.

Los periodistas, ocho de ellos dados de alta del hospital de Ciudad Obregón luego de la volcadura de una camioneta que se quedó sin frenos, afirmaron que no estaban pidiendo que el Gobierno pagara el transporte, pues hasta ahora cada medio paga los boletos de avión o camión, hotel y comida.

Sólo plantearon que se coordinara la contratación de un mejor transporte local que garantizara el acceso a los actos presidenciales o que se dejara un lapso mayor entre cada evento, pero López Obrador rechazó la propuesta.

"Bajar el ritmo está descartado, yo tengo que trabajar 16 horas diarias", expresó.

"Eso no se puede, porque tenemos que visitar muchos pueblos. La mejor opción es que los que no puedan asistir se queden en la Ciudad de México. En las conferencias de lunes a viernes y los fines de semana los medios que tienen corresponsales puedan cubrir, eso es lo mejor".

El Presidente insistió en que la oficina de comunicación no puede pagar los gastos, aunque se le reiteró en que no era eso lo que se le pedía.

"Hay garantías, pero ya no es como antes, o sea ya no podemos nosotros pagar los gastos", dijo.

Sobre el accidente por el que dos reporteros fueron operados por lesiones en la clavícula y quedaron hospitalizados, dijo que no tenía información de quien contrató las camionetas deficientes.

"No tengo información completa, pero se les va a dar toda la información", expresó.