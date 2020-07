Descarta AMLO frenar investigación a Lozoya si esta involucrara a Peña Nieto

Tomada de Twitter

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si la indagatoria a Emilio Lozoya llega hasta el expresidente Enrique Peña Nieto no la va a frenar.

Cuestionado sobre su postura de que no se indague a expresidentes, solo si el pueblo lo decide, el mandatario López Obrador afirmó que actúa como piensa pero no será tapadera de nadie.

-Quizá por eso mete tanto ruido esta postura suya del punto final con los expresidentes, sólo para cerrar este debate. ¿Usted qué haría, qué va a pasar si las investigaciones llegan a Peña Nieto, va a frenar esas investigaciones?, se le preguntó.

"No lo puedo hacer, no lo puedo hacer, políticamente me expreso y siempre he sido consecuente, siempre actúo como pienso, desde que tomé posesión en el discurso inicial del Gobierno trate el tema. Para que no se olvide, la próxima semana lo vamos a poner aquí lo que dije sobre este asunto", indicó.

"Sin embargo, no soy tapadera de nadie, yo llegué a la presidencia con el apoyo del pueblo de México, mi único amor es el pueblo de México, no tengo compromisos con grupos de intereses creados. De modo que, lo que diga el pueblo y en este caso lo que diga la autoridad competente, la Fiscalía General de la República".

Emilio Lozoya llegó esta madrugada a la Ciudad de México y deberá comparecer ante autoridades judiciales en las próximas horas.