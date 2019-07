Descarta AMLO indagar conflicto de interés en su Gabinete

Ciudad de México.- Cuestionado sobre las acusaciones de Carlos Urzúa por conflictos de interés en el Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una indagatoria porque "no hay pruebas" ni corrupción.

"¿No tendría que investigarlo y castigar este conflicto de interés?", se le cuestionó en conferencia matutina.

"Es que no hay, no existe", afirmó el mandatario.

"¿Está desmintiendo a Carlos Urzúa?", se le insistió.

"No, es que él tiene su derecho a expresarse, a manifestarse, pero no hay corrupción", respondió.

"¿El señalamiento no le merece una investigación interna?".

"No, porque no existe ninguna prueba, ningún hecho, hay diferencias".

El mandatario federal insistió en las diferencias que tuvieron Carlos Urzúa y Alfonso Romo por la Banca de Desarrollo, pero aclaró que no hay actos de corrupción.

"No hay un crédito de la Banca de Desarrollo otorgado a una empresa, a un familiar de un funcionario, a ver, para aclararlo, y esto ayuda mucho a la Banca de Desarrollo, en el periodo neoliberal se utilizaba para favorecer a los allegados del Gobierno", acusó.

En su carta de renuncia ayer a la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa señaló que las decisiones de política pública sin sustento y la imposición de funcionarios fueron sus principales razones para dejar el cargo.

"Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés", dice la carta de Urzúa enviada al Presidente López Obrador.