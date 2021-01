Descarta AMLO que amparo modifique plan de vacunación

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que amparo ordenado por un juez modifique el plan de vacunación contra el Covid-19.

Ayer, un juez federal ordenó al gobierno modificar su estrategia de vacunación contra Covid-19, que calificó de "simplista", para dar prioridad a personas en riesgo por enfermedades crónicas, sin importar su edad.

Martin Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, determinó que la Política Nacional de Vacunación publicada el 8 de diciembre no se ajusta a lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"Pues no tenía información de eso, pero creo que es improcedente. No vamos nosotros a dejar de cumplir con la ley, pero no creo que con un amparo se detenga todo el Plan nacional de vacunación", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que sus adversarios están nerviosos maliformando sobre la nueva variante del coronavirus, pero aclaró que la vacuna resuelve el problema.

"Están nuestros adversarios muy ofuscados, nerviosísimos; y los medios de información que están al servicio de la mafia del poder económico o político de antes están en el plan de mucha desinformación. En vez de ayudar, de solidarizarse, el que no ayuda que no estorbe, pero no es así desgraciadamente.

"Ya se aclaró que no es cepa, sino variante. Lo más importante, decirle a la gente: la vacuna resuelve el problema de cualquier variante, eso es lo que técnicamente y científicamente está demostrado. Como ya aquí se mencionó, pueden haber reacciones, pero la vacuna es para protegernos, para apoyarnos", finalizó.