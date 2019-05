Descarta AMLO riesgo de epidemias por migrantes

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de que México enfrente un riesgo de epidemias, como consecuencia del creciente fenómeno migratorio, proveniente de Centroamérica.

"Tengo elementos para decirles que no tenemos ningún problema de enfermedades o de epidemias, porque se sueltan rumores. No hemos tenido problema, hay casos muy aislados que no significan ningún riesgo, para nada", expresó.

El mandatario se refirió a las críticas y presiones que se generan en Estados Unidos ante el interés de más migrantes, de ingresar a esa nación.

López Obrador consideró que es necesario guardar la calma y tomar en cuenta que los estadounidenses tienen en puerta un proceso electoral.

"Vamos a ver esto con tranquilidad, porque hay acusaciones cruzadas, porque los partidos se acusan mutuamente, eso sucede allá, en México, en España y en cualquier país, entonces nada más tener eso como referencia", dijo.

"Cuando tenemos una temporada así, qué es lo más recomendable, actuar con prudencia, entender ese contexto y, como decía Kalimán, serenidad y paciencia".