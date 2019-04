Descarta AMLO venta de plazas con nueva Reforma Educativa

Ciudad de México— El presidente López Obrador celebró aval de diputados a la nuevo dictamen educativo porque, dijo, se cumplió con el propósito de cancelar la "mal llamada reforma educativa".

Asimismo, insistió en que no habrá control de plazas del magisterio.

"En términos generales, se cumple con el propósito de cancelar la mal llamada reforma educativa (...) que bien que se avanzó en este terreno, es un problema menos para mejorar la educación, lo que se necesita es que se tome en cuenta a los maestros, se convenza de que todos debemos de ayudar para que todos tengamos educación, que se creen condiciones mejores para los niños", expresó.

"No va haber venta de plazas, no va haber trafico con las plazas, no va haber charrismo sindical, no va haber sindicatos protegidos por el Gobierno, no se aceptan grupos de intereses creados, esto es otra cosa, es un cambio por completo, no va haber entrega de dinero a dirigentes".

López Obrador se pronunció porque se fortalezcan las escuelas normales y la carrera magisterial, y rechazó que haya corrupción en los docentes.

"No es así, los maestros no son corruptos, los maestros son gentes buenas, trabajadoras, gente honesta, me consta, por eso me molestaba mucho cuando desataban campañas en contra de los maestros", afirmó.

"Las plazas se tienen que entregar de acuerdo a los méritos y darle preferencia, eso sí, a los egresados de las normales porque en la mal llamada reforma educativa ya no era prioritario tomar en cuenta a los egresados de las normales, sino que cualquier profesional podía ser maestro".

El mandatario reiteró que las evaluaciones "punitivas" a maestros se eliminaron, pues de éstas no depende calidad de la enseñanza.

"¿Qué se obtuvo? Nada, nada bueno, ahí están los exámenes y si se tratara de la calidad de la enseñanza, pues no hubo avances, lo que se logró fue afectar la dignidad de los maestros, se polarizó, hubo un grupo conservador que llegó a tener un espectacular en el Periférico donde aparecían todas las horas que no daban clases los maestros, toda una campaña", acusó.