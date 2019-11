Descarta AN ir a sede alterna para presupuesto

Ciudad de México.- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados anunció que no acudirá a la sesión a la que se convocó en una sede alterna para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

"Las y los @diputadospan no vamos a ser comparsas de Morena al aprobar un #Presupuesto2020 que no atiende las necesidades de las mexicanas y mexicanos. Rechazamos aprobar un presupuesto en lo oscurito y dando la espalda al país", informó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, en Twitter.

Desde anoche, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas, informó que su bancada no acudiría a la sesión, ya que no votarían a escondidas de los ciudadanos.

"No podemos asistir porque nosotros NO VAMOS A VOTAR A ESCONDIDAS DE LOS CIUDADANOS", posteó en su cuenta de Twitter.

El PAN convocó a las 11:00 de la mañana a una conferencia en la sede del partido para informar las razones de su decisión. En ella participarán Romero Hicks y el presidente nacional del albiazul, Marko Cortés.

Tras una semana de bloqueos de campesinos al Palacio Legislativo de San Lázaro en demanda de más recursos para el sector agrario en el PEF del próximo año, los diputados discutirán este jueves el proyecto en el Centro Banamex.

La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política tomaron el acuerdo.

De acuerdo con la convocatoria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, esta sesionará a las 10:00 horas para discutir y aprobar el dictamen, el cual, luego de ser publicado en la Gaceta Parlamentaria, subirá al Pleno.