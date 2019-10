Descarta Ebrard crimen de odio en Kansas

Ciudad de México.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que se descartó que el tiroteo en un bar de Kansas City, Estados Unidos, que dejó dos mexicanos muertos, fuera un crimen de odio.

En su cuenta de Twitter, el funcionario informó que no figuran xenofobia o racismo entre los motivos por los cuales se llevó a cabo el ataque que dejó cuatro muertos y cinco heridos.

Ebrard compartió una foto de los presuntos responsables de acuerdo a información de las autoridades locales.

Según el Departamento de Policía de Kansas City los sospechosos son Hugo Villanueva Morales, de 29 años, y Javier Alatorre, de 23 años.

Ambos han sido acusados por los homicidios de las cuatro personas que murieron en el bar la madrugada de ayer.

Alatorre fue detenido la tarde del domingo en Kansas City, mientras que Villanueva Morales está prófugo y se prevé que esté armado y sea peligroso.

Alrededor de 40 personas estaban en el establecimiento cuando comenzaron los disparos cerca de la 1:30 a.m., dijo Tomasic.

Ante los balazos, los presentes corrieron a las salidas, y los heridos dejaron rastros de sangre mientras huían.

Uno de ellos trataba de ser trasladado al hospital cuando llegaron las ambulancias.

Entre los muertos había un hombre de unos 50 años, otro de unos 30 años y dos de unos 20 años, dijo la policía.

Las autoridades no dieron a conocer de inmediato sus nombres.