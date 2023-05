Descarta Ebrard renuncia... por el momento

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Aunque rechazó que vaya a presentar su renuncia, por el momento, el canciller Marcelo Ebrard indicó que quienes deseen participar plenamente en la elección del abanderado presidencial de Morena para 2024 deberían ir dimitiendo a sus cargos.

En entrevista, luego de confirmar la renuncia de la subsecretaria Martha Delgado, informó que en breve buscará a la dirigencia de Morena para preguntar si responderán o no a su propuesta de que las y los aspirantes presidenciales del partido renuncien a sus cargos públicos antes de que se lleve a cabo la encuesta que definirá a la o el candidato presidencial.

Recordó que en diciembre pasado entregó una carta en la que propuso tres cosas: que la y los aspirantes se separaran del cargo antes de la encuesta, una encuesta con una pregunta, de preferencia, y un debate.

Ebrard ironizó que en cinco meses no han podido enviarle una respuesta porque probablemente es una decisión difícil de tomar.

"Le dije a Morena en una carta: yo no pienso que debamos llegar las funcionarias o funcionarios o quienes estemos en el servicio público en nuestros cargos a la encuesta. En mi forma de pensar, le corresponde a Morena fijar la fecha, pero si no lo hace, entonces cada uno de nosotros tomará su decisión, no vamos a estar tampoco a expensar de ver cuándo deciden hacer las cosas", dijo.

Anunció que buscará a los dirigentes de Morena para preguntarles si le enviarán una respuesta o dejarán que cada quien tome su decisión.

El funcionario dijo que el mensaje de presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión del viernes pasado, previo a la aprobación de 20 dictámenes en fast track en el Senado, fue de unidad, además de que llamó a cada quien a asumir la responsabilidad de su activismo.

"(El mensaje fue de) unidad, que tengamos unidad y que cada quien asuma ya su responsabilidad de su activismo, etc. Estuvimos todos los involucrados, de manera que, con lo que entendemos, es que entramos a una etapa distinta en esta contienda y, bueno, ya cada quien tome sus decisiones, pero, por lo pronto, quienes ya deseen participar de manera plena en el proceso tendrán que irse separando de sus cargos".

Cuestionado sobre cuándo presentará su renuncia, insistió en que primero hablará con su partido.

Se reúne con asesora de Biden

Ebrard señaló que este martes sostuvo una reunión con la asesora de Biden en temas de seguridad nacional, Elizabeth Sherwood, quien vino al país a plantearles lo que es ya una preocupación para ellos: el aumento de venezolanos y de otros países que están cruzando desde territorio mexicano.

Indicó que en el encuentro en Palacio Nacional, la funcionaria estadounidense les informó las decisiones que ha tomado el Gobierno de esa nación en función de las propuestas o inquietudes que el Gobierno mexicano ha mostrado, sobre todo en los últimos meses, para que haya un camino regular de acceso a Estados Unidos, porque no se puede nada más decir que hay que contener la migración.

De acuerdo con Ebrard, la funcionaria federal informó que mantendrán el programa que ellos conocen como de visas, es decir, autorizaciones y permisos a la palabra por condiciones humanitarias para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos.

"Están hablando de más de 300 al año y lo han ampliado ahora a 100 mil, cosa que jamás se había logrado", dijo.

Adelantó también que tomarán medidas conforme a sus disposiciones legales para evitar que la gente sea engañada con el Título 42, ya que hay quienes mienten diciendo que como el 11 de mayo pierde vigencia, se pueden ir a Estados Unidos, cuando no es así.

El canciller dijo que durante el encuentro, el presidente y los funcionarios que tomaron la palabra insistieron en la necesidad de invertir, particularmente en Centroamérica, y de ampliar los caminos legales y regulares.

En la reunión estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda, así como Armando López Cárdenas, en representación del Instituto Nacional de Migración.

Agregó que el presidente le pidió también que lo acompañara en una reunión con varias empresas que tiene que ver con gas licuado.