Descarta ex de Abril reparación de daño

Ciudad de México.- Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez Sagaón quien fue asesinada el 25 de noviembre descartó hacer una reparación del daño por el caso de violencia familiar y lesiones, dijo temer por su vida y nombró nuevos representantes legales.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a REFORMA que el ex CEO de Amazon México se presentó el jueves a la continuación de la audiencia iniciada el 20 de noviembre pasado. Su defensa solicitó copias de las actas de esa audiencia y de la realizada el 8 de noviembre.

En tanto, se aclaró que es hoy viernes cuando vence el plazo para que justifique haber faltado a la firma para llevar el proceso en libertad.

De no hacerlo, la Procuraduría General de Justicia ya alista el trámite para solicitar una orden de reaprehensión, o bien, pedir al juez del caso una nueva audiencia para que se modifique la medida cautelar de firma periódica por la de prisión preventiva oficiosa.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público no consiguió las pruebas suficientes para comprobar la tentativa de feminicidio y posteriormente, en una apelación ante magistrados de la Cuarta Sala Penal, el juez Héctor Jiménez, ordenó el cambio de la medida cautelar de internamiento por una en libertad.

La Unidad de Medidas Cautelares del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX está abierta los viernes de 9:00 a 17:00 horas por lo que esa sería la hora límite para que García se presentara a cumplir con el trámite.