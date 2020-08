Descarta Gobierno decidir futuro de elecciones en Hidalgo y Coahuila

Benito Jiménez/ Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el INE, y no el Gobierno federal, debe ser el encargado de resolver y decidir sobre las elecciones en Hidalgo y Coahuila.

Al ser cuestionado sobre peticiones de partidos y autoridades para posponer los comicios, previstos para octubre, el Mandatario se dijo respetuoso de la autonomía del organismo.

"Mi opinión es que tiene que resolverlo el INE, ellos tienen que decidir, no el Gobierno federal, no el Ejecutivo, no la Secretaría de Gobernación, es el INE el que debe decidir. No nos corresponde legalmente, ya no son los tiempos de antes, anteriormente, todo el proceso electoral se manejaba desde la Secretaría de Gobernación, ahora no, queremos que de verdad haya autonomía en este instituto encargado de organizar las elecciones, en el INE, que sean independientes, que sean autónomos, que no dependa del Gobierno", dijo desde Culiacán.

"Ya no queremos lo que sucedía anteriormente, que les daban órdenes a los consejeros del INE para avalar irregularidades, por decirlo amablemente. Entonces eso corresponde al INE y se tiene que respetar su autonomía, Gobernación no tiene porque participar en esto, no le corresponde".

El mandatario aseguró que se tienen que llevar a cabo los comicios con todos los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud.

"Ya la Secretaría de Salud ha definido los protocolos que tenemos que cumplir todos, entonces a partir de esos protocolos, el INE que es un organismo autónomo tiene que decidir si se celebran o no se celebran las elecciones, cuándo se celebran las elecciones y cumplir los protocolos de salud básicamente", indicó.

REFORMA publicó hoy que el Gobierno federal estaría analizando emitir un decreto, firmado por el Secretario de Salud, para suspender los comicios programados el 18 de octubre, debido a que ambas entidades se encuentran en semáforo rojo por Covid-19.

Morena y el PAN impugnaron ante el Tribunal Electoral el acuerdo del INE para realizar las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila el 18 de octubre, por considerar que no existen condiciones sanitarias.

En sus recursos ante el TEPJF -el Comité Estatal del PAN en Coahuila lo presentó el domingo y la dirigencia nacional de Morena lo hizo el lunes- se acusa al INE de erigirse en autoridad legislativa al establecer fechas para la elección y de no someter sus decisiones ante el Consejo de Salubridad General.